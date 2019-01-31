Minik Alperen kabusu yaşadı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeciler yetişti.

Minik Alperen kabusu yaşadı!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri, ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi’nde bir apartman dairesinde oturan Taşçı ailesinin 5 yaşındaki oğulları Alperen Taşçı bu sabah evde oyun oynarken sol ayağını duvar ile kalorifer borusunun arasına soktu.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Ancak paniğe kapılarak ayağını bulunduğu yerden çıkartamayan minik Alperen’in ağlaması üzerine annesi durumdan haberdar olarak İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Hemen söz konusu adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri minik Alperen’i sakinleştirerek çalışmaya başladı.

Minik çocuğa zarar gelmemesi için kafasını battaniye ile örten ekipler, ardından yaptıkları çalışma ile Alperen’in ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, daha sonra minik Alperen ile şakalaşarak selfi çekimi yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon itfaiye alperen

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