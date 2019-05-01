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Minik çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Annesinin elinden kurtulan küçük çocuk ölümden döndü. O anlar başka bir araç kamerasınca kaydedildi.

Annesinin elinden kurtulup yolun karşısına geçmeye çalışan minik çocuk, Karşı şeritten hızla gelen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Korku dolu anlar araç kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk kaza

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