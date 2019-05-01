Minik çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Annesinin elinden kurtulup yolun karşısına geçmeye çalışan minik çocuk, Karşı şeritten hızla gelen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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