Minik eskrimcilerden Mehmetçiğe anlamlı hediye

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eskrim kursuna katılan minik sporcular, turnuvalarda kazandıkları madalyaları büyük sevgi besledikleri Mehmetçiğe armağan etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçede yaptırılan "Sporcu Fabrikası" isimli tesiste Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan eskrim kursuna katılan, çoğunluğunu miniklerin oluşturduğu yaklaşık 600 öğrenciden başarılı olan 200'ü arasında çeşitli turnuvalar düzenlendi.

Dereceye giren öğrenciler bu turnuvalarda kazandıkları madalyaları ve boyalarla ellerinin izlerini çıkarttıkları büyük bir brandayı "Siz Varsanız Biz Varız" projesi kapsamında sınırda görev yapan Mehmetçiğe teslim edilmek üzere, Genelkurmay Başkanlığına gönderdi.

Minik sporculardan Timuçin Güngörmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başladığı eskrimi çok sevdiğini söyledi.

Spor sayesinde hem derslerinin hem de sağlığının çok iyi olduğunu anlatan Güngörmüş, "Katıldığımız turnuvalarda madalyalar kazandık. Askerlerimizi çok seviyoruz, onlara minnettarız. Kazandığımız madalyalarımızı askerlerimize armağan etmek istedik." dedi.