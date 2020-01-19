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  4. Minik eskrimcilerden Mehmetçiğe anlamlı hediye

Minik eskrimcilerden Mehmetçiğe anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da minik eskrimciler, turnuvada kazandıkları madalyaları Mehmetçiğe teslim edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderdi - Eskrimci Timuçin Güngörmüş: - "Askerlerimizi çok seviyoruz, onlara minnettarız. Kazandığımız madalyalarımızı askerlerimize armağan etmek istedik"

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eskrim kursuna katılan minik sporcular, turnuvalarda kazandıkları madalyaları büyük sevgi besledikleri Mehmetçiğe armağan etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçede yaptırılan "Sporcu Fabrikası" isimli tesiste Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan eskrim kursuna katılan, çoğunluğunu miniklerin oluşturduğu yaklaşık 600 öğrenciden başarılı olan 200'ü arasında çeşitli turnuvalar düzenlendi.

Dereceye giren öğrenciler bu turnuvalarda kazandıkları madalyaları ve boyalarla ellerinin izlerini çıkarttıkları büyük bir brandayı "Siz Varsanız Biz Varız" projesi kapsamında sınırda görev yapan Mehmetçiğe teslim edilmek üzere, Genelkurmay Başkanlığına gönderdi.

Minik sporculardan Timuçin Güngörmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başladığı eskrimi çok sevdiğini söyledi.

Spor sayesinde hem derslerinin hem de sağlığının çok iyi olduğunu anlatan Güngörmüş, "Katıldığımız turnuvalarda madalyalar kazandık. Askerlerimizi çok seviyoruz, onlara minnettarız. Kazandığımız madalyalarımızı askerlerimize armağan etmek istedik." dedi.

Irmak Günaç ise yazın turnuvada kazandığı madalyayı Mehmetçiğe hediye etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

- "Bu madalya çocuklar için bir servet"

Eskrim Takımı Aile Birliği Başkanı Kenan Taymaz da "Sporcu Fabrikası"nın gençlerin ve çocukların spora yönelmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Eskrim turnuvalarının yapıldığı dönemde "Barış Pınarı Harekatı"nın gündemde olduğunu anlatan Taymaz, şöyle konuştu:

"Bazı sporcularımız, 'herkes selam veriyor biz de madalyalarımızı verelim fikriyle geldi. Ufacık çocuklardan böyle şeyler duymak mükemmel. Biz de 'Siz Varsanız Biz Varız' projesini geliştirdik. Turnuvada değişik yaş gruplarında derece alan 18 sporcumuz madalyalarını bizlere getirdi. Biz de onları çerçevelettik. Aslında sınır birliklerine gönderecektik ancak nereye göndereceğimizi bilemedik. Onun için ana karargah olarak Genelkurmay Başkanlığına göndermeye karar verdik. Bir küçük çocuğun kazandığı madalyayı birine hediye etmesi çok büyük bir şey. Bu madalya onlar için bir servet.''

Eskrim hocası Kübra Özer Kılıç, tesiste düzenlenen turnuvaya okul öncesinden yetişkinlere kadar çeşitli yaş gruplarından katılım olduğunu belirterek, "Çocuklarımız kazandıkları madalyalarını ülkemizi ve bizleri koruyan asker ağabeylerine ve ablalarına göndermeye karar verdi.'' diye konuştu.

Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaz döneminde kendilerini ziyaret ettiğini anımsatarak, gençlerin ve çocukların spor yapmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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