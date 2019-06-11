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Minik köpeğin dondurma keyfi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ağrı'da 12 yaşındaki çocuğun dondurmasını köpeği ile paylaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Köpeğinin sıcak havayla dondurmaya alıştığını söyleyen minik Fırat, fırsat buldukça dondurmasını köpeğiyle paylaşıyor.

Ağrı'da yaşayan 12 yaşındaki Fırat Ergül isimli çocuğun, köpeğiyle olan ilişkisi görenleri güldürüyor. Minik Fırat, köpeğiyle bazen yemeğini bazen ise dondurmasını paylaşıyor. Minik köpeğin dondurma yediğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yavru köpeği sahiplendiğini ve ona her gün kendisine aldığı dondurmadan aldığını belirten Ergül, ‘’Sokakta arkadaşlarla oyun oynarken sıcaktan bunalıp dondurma yemeye karar verdik. Sonra bakkaldan dondurma aldık. Tam yemeğe başlayacaktım ki bu köpeğin bize baktığını ve susamış olduğunu gördüm. Hemen ona kendime aldığım dondurmadan verdim. Dondurmayı iştahla yaladığını görünce çok şaşırdık. Sonra peşimden ayrılmadı. Bende onu bırakmak istemedim’’ dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı dondurma köpek

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