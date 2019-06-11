Minik köpeğin dondurma keyfi

Ağrı'da yaşayan 12 yaşındaki Fırat Ergül isimli çocuğun, köpeğiyle olan ilişkisi görenleri güldürüyor. Minik Fırat, köpeğiyle bazen yemeğini bazen ise dondurmasını paylaşıyor. Minik köpeğin dondurma yediğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yavru köpeği sahiplendiğini ve ona her gün kendisine aldığı dondurmadan aldığını belirten Ergül, ‘’Sokakta arkadaşlarla oyun oynarken sıcaktan bunalıp dondurma yemeye karar verdik. Sonra bakkaldan dondurma aldık. Tam yemeğe başlayacaktım ki bu köpeğin bize baktığını ve susamış olduğunu gördüm. Hemen ona kendime aldığım dondurmadan verdim. Dondurmayı iştahla yaladığını görünce çok şaşırdık. Sonra peşimden ayrılmadı. Bende onu bırakmak istemedim’’ dedi. (İHA)





