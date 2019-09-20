Minik Leyla'nın babası zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi

Minik Leyla'nın ailesine verdiği karara tepki gösteren bir diğer isim de şarkıcı Demet Akalın oldu. Demet Akalın, "Küçük kızın avukatı olmaya bin tane insan gelir! İnsan evladından onun intikamından nasıl vazgeçer! Allah'ım sabır sabır ihsan eyle" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız." dedi.

Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada baba Aydemir'in avukatlarının bürosuna giderek "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent devreye girdi.

İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

"BİZ ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ"

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

Leyla Aydemir'in babası, dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.