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Minik otizmlilerin duygusal gelişimlerine hayvan sevgisiyle katkı sağlanıyor

16.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda otizmli çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra yaşça büyük otizmlilere çeşitli sanatsal çalışmalarla el becerisi de kazandırılıyor - Okul Öncesi Öğretmeni Hatice Yılmaz: - "Bir öğrencimiz hiçbir şekilde hayvana dokunamazken, bu tür etkinliklerle dokunabilir ve bağ kurabilir hale geldi"

ÖMER ÜRER - Düzce'de okul bahçesinde yetiştirilen kaz ve tavşanları sınıfa getirerek minik otizmlilere hayvan sevgisi aşılayan öğretmenler, çocukların sosyal duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli öğretmenler, otizmli öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için Evcil Hayvan Bakım Atölyesi kurdu.

Çocukların ilgisini gören öğretmenler, sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için ördek, kaz, tavşan, sülün, bıldırcın ve tavuk gibi kümes hayvanlarını anaokulu seviyesindeki öğrencilerin derslerine de getirmeye başladı.

Sınıfta hayvanlarla neşeli ortam oluşturan öğretmenler, bu sayede ailesi ve arkadaşlarıyla iletişim kuramayan, evcil hayvana dahi dokunamayan bazı öğrencilerde değişim yarattı.

Uygulama okulunda yaşça büyük diğer otizmli öğrenciler için El Becerileri Atölyesi de oluşturuldu. Öğretmenlerinden ahşap süs eşyası, dekorasyon ve kumaştan bebek gibi ürünleri yapmayı öğrenen otizmliler, sanatsal çalışmalarla el becerilerini geliştiriyor.

- "Hayvanlarla sosyal duygusal gelişimlerini tamamlıyorlar"

Okul Öncesi Öğretmeni Hatice Yılmaz, AA muhabirine, otizmli öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyecek etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Normalde otizmli öğrencilerimiz akranları ve aileleriyle bile göz teması kurmazken, evcil hayvanlarla göz teması kurup etkileşime geçiyor. Hayvanlarla sosyal duygusal gelişimlerini tamamlıyorlar." dedi.

Yılmaz, hayvan sevgisiyle iletişim kurmayı öğrenen öğrenciler olduğuna işaret ederek, "Bir öğrencimiz hiçbir şekilde hayvana dokunamazken bu tür etkinliklerle şimdi dokunabilir, bağ kurabilir hale geldi. Ailelere eğer uygun imkanları varsa evlerine evcil hayvan almalarını ve onunla vakit geçirmelerini sağlamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

- "Çocukların başarma hazzını yaşamalarını istiyoruz"

Mobilya Tasarım Atölyesi Öğretmeni Taner Koca da Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle son sistem teknolojiyle El Becerileri Atölyesi kurduklarını anlattı.

Amaçlarının çocukların başarma ya da verilen görevi yerine getirebilme hazzını yaşamalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim çocuklarımız bunları yaşadığında bir sonraki aşamaya çok daha keyifli geçebiliyorlar. Burada verilen görevi yerine getirebilmenin sevincini yaşadıklarında gerek buradaki beceri gerekse akademik derslerinde onlara daha büyük haz veriyor. Buraya keyifle geliyorlar, çok seviyorlar. Aslında bir nebze rahatlıyorlar, motive oluyorlar, günlük yaşamlarıyla ilgili disiplin sağlıyorlar."

Koca, önlüğünü giymeden, güvenlik önlemi almadan hiçbir otizmli öğrencinin işbaşına geçmediğini, o disiplini kazandıklarını belirterek, öğrencilerin ürünü başarılı şekilde ortaya çıkarıp haz duymalarına çok sevindiklerini dile getirdi.

Ahşapla dekorasyon ürünleri yaptıklarını belirten Koca, "Bizim aslında bir sınırımız yok. Ufkumuzun geniş olduğu kadar onlara vermeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki özel eğitime sahip çocuklarla bu ürünleri yapabiliyor olmak, bizim için de çok büyük başarı ve keyif." ifadelerini kullandı.

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