Minik oyuncaklara tasarladığı kostümlerle geleneksel halk kültürünü yaşatan sanatçı: Petros Kaminitos

Modern dünya düzeni içerisinde teknolojinin hızlı gelişimi pek çok alanda etkili oldu. Modernleşmeden nasibini en çok geleneksel halk kültürü aldı. Toplumların mihenk taşını oluşturan geleneksel halk kültürü giderek azaldı hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. PlaymoGreek markasının tasarımcısı ve yaratıcısı olan Petros Kaminiotis, halk danslarına ve geleneksel Yunan kıyafetlerine olan tutkusunu en sevdiği çocukluk oyuncaklarına aktararak yeni bir akım başlattı. Küçük yaşlardan itibaren oyuncak bebekleri için özenle hazırlanmış minyatür kıyafetler tasarlayan sanatçı hobisini Yunan kültürüne farkındalık kazandırmak için bir sanat çalışmasına dönüştürdü.



