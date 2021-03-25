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Minik oyuncaklara tasarladığı kostümlerle geleneksel halk kültürünü yaşatan sanatçı: Petros Kaminitos

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk yaşlardan itibaren oyuncak bebekleri için geleneksel kıyafetler tasarlayan Petros Kaminiotis hobisini sanata dönüştürdü. Bu sanatçı geçmişten günümüze kadar Yunan kültürüne ait geleneksel kıyafetleri oyuncak bebeklere özel olarak dikiyor.

Minik oyuncaklara tasarladığı kostümlerle geleneksel halk kültürünü yaşatan sanatçı: Petros Kaminitos

Modern dünya düzeni içerisinde teknolojinin hızlı gelişimi pek çok alanda etkili oldu. Modernleşmeden nasibini en çok geleneksel halk kültürü aldı. Toplumların mihenk taşını oluşturan geleneksel halk kültürü giderek azaldı hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. PlaymoGreek markasının tasarımcısı ve yaratıcısı olan Petros Kaminiotis, halk danslarına ve geleneksel Yunan kıyafetlerine olan tutkusunu en sevdiği çocukluk oyuncaklarına aktararak yeni bir akım başlattı. Küçük yaşlardan itibaren oyuncak bebekleri için özenle hazırlanmış minyatür kıyafetler tasarlayan sanatçı hobisini Yunan kültürüne farkındalık kazandırmak için bir sanat çalışmasına dönüştürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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