Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Twitter’daki paylaşımların gözde ismi haline gelen Andras Istvan Araton ve o ünlü fotoğrafının hikayesi

Twitter’daki paylaşımların gözde ismi haline gelen Andras Istvan Araton ve o ünlü fotoğrafının hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki Twitter kullanıcıları son dönemlerde sıklıkla paylaşımlarından yaşlı bir adamın fotoğraflarını kullanıyor. Çoğu kişi tarafından tanınmayan bu isim birçok capse konu olmayı başardı. Twitter’ın gözde ismi haline gelen Andras Istvan ve o meşhur fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı.

Twitter’daki paylaşımların gözde ismi haline gelen Andras Istvan Araton ve o ünlü fotoğrafının hikayesi

Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı telefonların hayatın birçok alanına dahil olmasıyla birlikte sosyal medya uygulamaları daha sık kullanılır hale geldi. Koronavirüs pandemisi kapsamında alınan önlemler ışığında milyonlarca kişi sosyal medya uygulamalarında zaman geçirmeye başladı. Instagram, Twitter ve TikTok gibi sık kullanılan uygulamalarda ortaya çıkan trendler ve akımlar yakından takip ediliyor. TikTok ya da Instagram’da akımlar genellikle videolar etrafında şekillenirken, Twitter’da ise durum daha farklı. Son zamanlarda da Twitter’da farklı tweetlerle paylaşılan bir fotoğraf var. Sizler için Twitter paylaşımlarının aranılan ismi Andras Istvan Arato ve ünlü fotoğrafının hikayesini derledik.

Sputnik’in haberine göre, Twitter üzerinde espri konusu haline gelen fotoğraftaki kişi Andras Istvan Arato’dur. 76 yaşında elektrik mühendisi olan Arato aslında sosyal medyaya yabancı değildir. Çünkü kendisi de yaklaşık 10 yıldır internet fenomeni. Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafının hikayesini Arato, TED Konuşmaları aracılığıyla bütün dünyaya açıkladı.

Inkedtweet2_LI

Andras Istvan Arato hikayesini anlattığı konuşmasında, Türkiye’de yaptığı tatilin ardından fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini ve bir fotoğrafçının dikkatini çektiğini söyledi. Arato, “Beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı” dedi.

Çektiği acıya rağmen gülümser tavrının devam ettiğini herkes fark ettiğini belirten Arato, “Çekim sırasında fotoğrafçı benden gülümsememi istedi. Ancak internet kullanıcıları bu gülümsemenin gerçekten içten olmadığını anladı veya hissetti. Arkasında gizlenmiş bir üzüntü veya acı gördüler ve bu yüzden ‘Hide the Pain Harold’ diye isimlendirildim” ifadelerini kullandı.

Inked2_LI

Sosyal medyada kendisini taklit eden ve yüzlerce takipçiye ulaşan sahte hesapların önüne geçmek için Arato, 2017 yılında Facebook hayran sayfasını açtı. Bu sayfa üzerinden seyahatlerinde çektiği video ve fotoğrafları yayınlanmayı sürdürüyor. Öte yandan Arato, fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına izin veriyor.

‘Süper babaanne’ tabirini değişik giyim tarzıyla dönüştüren dünyanın en havalı büyükannesi: Helen Van Winkle‘Süper babaanne’ tabirini değişik giyim tarzıyla dönüştüren dünyanın en havalı büyükannesi: Helen Van Winkle


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Tarihte bugün neler oldu?Tarihte bugün neler oldu?
Tüm detayları ile KübaTüm detayları ile Küba
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Bilimin açıklayamadığı 10 olay! Teknoloji yetersiz kaldı

Bilimin açıklayamadığı 10 olay! Teknoloji yetersiz kaldı

Oyuk Dünya Teorisi: Agartha yeraltı şehri ve gizemli hikayesi

Oyuk Dünya Teorisi: Agartha yeraltı şehri ve gizemli hikayesi

Marvel evreninde ‘Yaratık’ dönemi başlıyor

Marvel evreninde ‘Yaratık’ dönemi başlıyor

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Diğer Haberler

Vitiligo hastası kadın özgüvenini fitnessla güçlendirdi! Yaşam hikayesi sosyal medyada ilham oldu

Herkesten gizleniyordu! Spor sayesinde özgüvenini geri kazandı

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 24 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

24 Mart 2021 Çarşamba: TV yayın akışı...

Los Angeles’ın simegesi haline gelen Hollywood tabelası hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Los Angeles’ın simgesi! Hollywood tabelası görünenden farklıymış

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan İngiliz kolonisi: Roanoke

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan İngiliz kolonisi

Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.