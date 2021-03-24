Twitter’daki paylaşımların gözde ismi haline gelen Andras Istvan Araton ve o ünlü fotoğrafının hikayesi

Sputnik’in haberine göre, Twitter üzerinde espri konusu haline gelen fotoğraftaki kişi Andras Istvan Arato’dur. 76 yaşında elektrik mühendisi olan Arato aslında sosyal medyaya yabancı değildir. Çünkü kendisi de yaklaşık 10 yıldır internet fenomeni. Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafının hikayesini Arato, TED Konuşmaları aracılığıyla bütün dünyaya açıkladı.

Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı telefonların hayatın birçok alanına dahil olmasıyla birlikte sosyal medya uygulamaları daha sık kullanılır hale geldi. Koronavirüs pandemisi kapsamında alınan önlemler ışığında milyonlarca kişi sosyal medya uygulamalarında zaman geçirmeye başladı. Instagram, Twitter ve TikTok gibi sık kullanılan uygulamalarda ortaya çıkan trendler ve akımlar yakından takip ediliyor. TikTok ya da Instagram’da akımlar genellikle videolar etrafında şekillenirken, Twitter’da ise durum daha farklı. Son zamanlarda da Twitter’da farklı tweetlerle paylaşılan bir fotoğraf var. Sizler için Twitter paylaşımlarının aranılan ismi Andras Istvan Arato ve ünlü fotoğrafının hikayesini derledik.

Andras Istvan Arato hikayesini anlattığı konuşmasında, Türkiye’de yaptığı tatilin ardından fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini ve bir fotoğrafçının dikkatini çektiğini söyledi. Arato, “Beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı” dedi.

Çektiği acıya rağmen gülümser tavrının devam ettiğini herkes fark ettiğini belirten Arato, “Çekim sırasında fotoğrafçı benden gülümsememi istedi. Ancak internet kullanıcıları bu gülümsemenin gerçekten içten olmadığını anladı veya hissetti. Arkasında gizlenmiş bir üzüntü veya acı gördüler ve bu yüzden ‘Hide the Pain Harold’ diye isimlendirildim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisini taklit eden ve yüzlerce takipçiye ulaşan sahte hesapların önüne geçmek için Arato, 2017 yılında Facebook hayran sayfasını açtı. Bu sayfa üzerinden seyahatlerinde çektiği video ve fotoğrafları yayınlanmayı sürdürüyor. Öte yandan Arato, fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına izin veriyor.



