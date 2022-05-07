Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Ben neyim?” şiirini anlattı: Aklıma bu sözler geldi

Balıkesir Ayvalık’ta okul öncesi öğretmenliği yapan Ayşe Nalan Saraçoğlu ve çocuk edebiyatı eleştirmeni, kütüphane gönüllüsü Adnan Saraçoğlu’nun tek çocukları olan 7 yaşındaki İsmail, yazdığı şiirle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Annesi Ayşe Nalan’ın yaptığı paylaşımla ortaya çıkan, “Ben neyim, ben bir karadelik miyim, ben bir kek miyim, ben bir iki miyim, ben bir İsmail miyim" dizelerini içeren şiir binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız;) pic.twitter.com/RlyB7fqu2Z — Ayşe Nâlân (@aysenalan) May 4, 2022

“ÇOK GÜZEL BİR GÜNDÜ”

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'e konuşan 7 yaşındaki İsmail, "Babamla Ayvalık’ın köylerine, dağlarına çıktık ve yukarıdan manzaraya baktık. Çok eğlendiğim ve mutlu olduğum bir gündü. Daha sonra eve geldim, aklıma bu sözler geldi ve ben de sesli şekilde söylemeye başladım. Annem bunları kâğıda dökmemi tavsiye etti. Ben de aklımdan geçenleri yazmaya başladım. Yazdıklarımı çok seviyorum. Bundan sonra da yazmak istiyorum, aklımda bir şeyler var. Şiirimi öğretmenime de gösterdim. O da beğendi ve okulda arkadaşlarıma okumamı istedi. Okumak dışında çizim yapmayı da seviyorum. Ama büyüyünce kitapçı olmak ve çocuk kitabı yazmak istiyorum" dedi.

“O YÜZDEN KELİMELERLE ARASI ÇOK İYİ”

Oğlunun şiiri 15-20 dakika içinde yazdığını ve kelimelerle arasının iyi olduğunu dile getiren anne Ayşe Nalan, “Şiir yazmaya oturduktan sonra tamamlaması 15-20 dakika kadar sürdü. Kitap dolu bir eve doğdu ve büyüdü. O yüzden kelimelerle arası çok iyi. 3 şiir kitabım var ancak İsmail yazdığım hiçbir şiiri okumamıştır. Arada sadece kapaklarına ve başlıklarına bakar ve onlarla ilgili sorular sorar. İzlediği bilimsel çizgi Filmler ve belgeseller de onu olumlu etkiliyor. Şiirinde geçen “karadelik” ifadesini onlardan öğrendi. İlk okuduğumda kullandığı ‘hiçlik, hiçliğin ortasındaki adam’ kavramlarını duyunca ben de şoke oldum. Merak edip sordum ve ‘Aklımdan geçenleri yazdım” diye konuştu.

Oğlunun seslerin ve sözcüklerin bıraktığı izleri şiirine yansıttığını ifade eden baba Adnan Saraçoğlu da, "Oğlumuz İsmail’in yazdıklarında kavramların tutarlı olarak kullanılmasıyla oluşan bir felsefi bütünlükten bahsetmek söz konusu olamaz. Daha çok seslerin, sözcüklerin onda bıraktığı izleri derleyip toparlamış" diye konuştu.



