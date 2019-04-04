'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı

Milyonda bir görülen özel bir insan Çağla. Onu özel kılan şey eskiden, doğuştan sahip olduğu hastalıktı. Şimdi ise engelleri aşma yolları. Engelleri yollarla aşan Çağla Pektaş, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Onun için zorluklar daha doğduğu gün başladı. Milyonda bir görülen bir hastalığı vardı. “Osteogenesis imperfecta” yani cam kemik hastalığı. Üstelik kolları ve bacakları vücuduna yapışıktı. Uykuda bile kemikleri kırılıyordu. Kolları ve bacakları için henüz 40 günlükken ameliyatlar geçirdi. Tam 14 cerrahi işleme maruz kaldı hassas bedeni. 12 yaşına kadar su içerken, yemek yerken hatta uyurken bile kemikleri kırıldı ama hayatın zorlu yolculuğu onu daha güçlü hale getirdi. İlkokulda oyun oynayamayıp diğer çocuklar gibi koşup eğlenemediği için arkadaş edinme sıkıntısı çekti, dışlandı. Ailesinin çabasıyla okuma-yazma öğrendi, azmiyle liseyi bitirdi. Şimdi ise adli kalem eğitimi alıyor.

“Ortaokul döneminde yanımda sadece ailem vardı. Hiç arkadaşım olmadı” diyen Çağla Pektaş, “Evimiz 5. katta, sınıfım ise 3. kattaydı. Annem sırf okumam için beni yıllarca sırtında taşıdı. Hakkını ödeyemem” diye konuştu.

Sağlıklı beslenme ve iyi bir bakımla kemiklerinin kırılmasını durdurduğunu belirten Çağla Pektaş, “Şu an yüzde 94 engele sahip ve tekerlekli sandalyedeyim” dedi.

Sosyal medyada namıdiğer “Minnoş Gezgin” olarak bilindiğini kaydeden Pektaş, sosyal hayatla buluşma hikayesine şöyle anlattı: “Sosyal medyada gezgin insanları görüp onlara imrendim ve düşündüm; 'neden ben de herkes gibi maceralar yaşamayayım?' Ailemin koruma içgüdüsüyle ördüğü zincirleri kırmak çok da kolay olmadı. Çünkü onlarsız nasıl ayakta kalacağım, kendime nasıl bakacağım konusunda endişe ve korkuları vardı. Ben engellerin bedenden ibaret olmadığını biliyor ve kendime inanıyordum. İlk etapta anne ve babamı tedirgin etmemek için doğum gününe gitme bahanesiyle, en büyük yol arkadaşım tekerlekli sandalyem ve sosyal medya üzerinden tanıştığım bir arkadaşımla yola koyulup Düzce’de kampa gittim. Sırtımda çantam ve içinde sönmeyen bir umut. Dönüş yolu ise daha farklı bir deneyimdi; otostop. Maceralarla dolu yolculuklara böyle başladım ve devamı geldi. Şimdiye kadar tek başıma Türkiye’nin birçok ilini gezdim ve çoğu otostopla oldu. Gezdiğim yerlerde kamp çadırlarında kaldım. Artık kuşlar kadar özgürüm ve kimseye ihtiyacım yok. Umudunuzu kaybetmeyin, dünyaya bir kez geliyoruz. Kendim gibi birçok engelliye ışık olmak istiyorum, olacağıma da inanıyorum.”