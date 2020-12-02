Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminden eğlenceli bir klip yayınlandı

İlk filmlerinden itibaren küçükler kadar büyükleri de kendilerine hayran bırakan minyonlar, yeni maceralarını konu alan Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminden eğlenceli bir klip paylaşıldı. Yeni filmde geçmişe dönerek, minyonların Gru’yla nasıl kaynaştıklarını izliyoruz.

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin yönetmen kadrosunda Kyle Balda, Brad Ableson ve Jonathan Del Val isimlerini görüyoruz. Yeni filmde çelimsiz bir çocuk olan Gru'nun kötülerin arasındaki yerini almak için kendini kanıtlama maceralarını izleyeceğiz.

MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ KONUSU

Stuart, Kevin ve Bob bir süpermarketten muzlarını alamadıkları için oldukça sinirlidir. Bu duruma çözüm bulmak isteyen ekip, Beyaz Saray’a doğru yola koyulurlar. Durumu şikâyet etmek için Beyaz Saray’a geldiklerinde ise kendilerini kapının önünde bulurlar. Kovuldukları için şaşkın ve bir o kadar da sinirli olan Stuart, Kevin ve Bob, kendilerine yapılanların intikamını almak için ABD hükümetini devirmek için zorlu bir maceraya atılır. Bu maceralarında onlara Gru da eşlik edecektir.