Miray Daner gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Vatanım Sensin, Kuş Uçuşu, Saygı, Kara Tahta ve Medcezir gibi başarılı yapımlarada rol alan Miray Daner sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatıyla da gündeme gelen Daner son olarak Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

24 yaşındaki ünlü oyuncu Miray Daner bu defa iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Saten beyaz bir gömlek giyen Daner düğmelerini açarak poz verdi. Ünlü ismin dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Miray Daner'e; 'Beyaz sana çok yakışıyor', 'En güzeli sensin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Dünyanın en güzel kadını' gibi yorumlar yapıldı.

Miray Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı.

Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yakaladı.



