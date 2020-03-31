Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! O tarihi işaret etti

Lucescu Beşiktaş'a dönecek mi?

TuttoMercatoWeb sitesine röportaj veren Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a yönetici olarak gidecek misiniz?" sorusuna "Haziran ayından sonra göreceğiz." yanıtını verdi. Mircea Lucescu, Beşiktaş ile anılması hakkında sezon sonunu işaret etti.

"VİRÜSTEN SONRA PSİKİYATRİYE GİDECEĞİZ"

Koronavirüs gündemi hakkında konuşan Lucescu, "Virüsten sonra hepimiz psikiyatriye gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışkın değiller. Özellikle spor yapanlar hiç değil. İnsanlar telefonlara sarılıyor. Aksi takdirde gerçekten deliriyorsun. Sadece futbolcular için değil, tüm insanlar için konuşuyorum. Yıldız oyuncular evde her şeye sahipler. Salgın bittiğinde fiziksel olarak hazır olmaları gerekecek. Kulüpler ise maaşları düşürmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

