Mircea Lucescu: Türk Milli Takımı'ndaki gençleri ben çıkardım

A Milli Takımımız'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Atalanta'nın transfer etmek istediği Malinovsky hakkında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulunurken kendisiyle çalışan birçok futbolcunun şu anda Avrupa'da yıldızlaştığını söyledi.

Luce, "Malinovsky çok iyi bir oyuncu. Zorya Luhansk'ta oynarken onu Shakhtar'a kiralık almıştık. Atalanta için kesinlikle harika bir transfer olur. Olağanüstü, zeki, fiziksel olarak güçlü ve hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Çok hızlı sayılmaz ama son pasları ve dikine oynama konusunda çok başarılı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN OYNAYAN GENÇLERİ BEN ÇIKARDIM"

Açıklamalarını sürdüren Lucescu "Geçen gün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Ukrayna - Sırbistan maçına bakalım. Ukrayna'daki 11 futbolcudan 7'sini ben çıkardım. Türkiye'de de aynı şekilde. Şu an oynayan genç futbolcuları ilk kez ben sahneye çıkardım" ifadelerini de kullandı.

