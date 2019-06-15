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Mircea Lucescu: Türk Milli Takımı'ndaki gençleri ben çıkardım

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 15.06.2019 18:05 | Son Güncelleme

A Milli Takım'ın eski hocası Mircea Lucescu yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Lucescu, Türk milli takımında şu anda oynayan genç futbolcuları kendisinin çıkardığını iddia etti.

Mircea Lucescu: Türk Milli Takımı'ndaki gençleri ben çıkardım

A Milli Takımımız'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Atalanta'nın transfer etmek istediği Malinovsky hakkında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulunurken kendisiyle çalışan birçok futbolcunun şu anda Avrupa'da yıldızlaştığını söyledi.

Luce, "Malinovsky çok iyi bir oyuncu. Zorya Luhansk'ta oynarken onu Shakhtar'a kiralık almıştık. Atalanta için kesinlikle harika bir transfer olur. Olağanüstü, zeki, fiziksel olarak güçlü ve hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Çok hızlı sayılmaz ama son pasları ve dikine oynama konusunda çok başarılı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN OYNAYAN GENÇLERİ BEN ÇIKARDIM"
Açıklamalarını sürdüren Lucescu "Geçen gün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Ukrayna - Sırbistan maçına bakalım. Ukrayna'daki 11 futbolcudan 7'sini ben çıkardım. Türkiye'de de aynı şekilde. Şu an oynayan genç futbolcuları ilk kez ben sahneye çıkardım" ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mircea Lucescu A Milli Takım

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