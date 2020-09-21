Mis gibi kokusuyla yumuşacık tarçınlı kek tarifi

Issız Adam filminin vizyona girmesinden sonra pek meşhur olan tarçınlı kek tarifi kolay yapımıyla da sık sık tercih edilir. Tarçınlı kek tarifi, tarçın çubuğunun tüm egzotik aromasına sahiptir ve daha hazırlanış sürecindeki mis gibi kokusuyla can çektirir. Tarçınlı kek malzemelerine dilerseniz havuç ve ceviz de katabilirsiniz. Mutfakta fazla vakit kaybetmek istemeyenler için yumuşacık tarçınlı kek tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
3 su bardağı çok amaçlı un
1 su bardağı beyaz toz şeker
4 çay kaşığı kabartma tozu
2 büyük yumurta
2 çay kaşığı vanilya özü
1,5 su bardağı süt
1/2 su bardağı eritilmiş tuzlu tereyağı.
Tarçın Dolgusu İçin
3/4 su bardağı tuzlu tereyağı, oda sıcaklığına yumuşatılmış
1 su bardağı açık kahverengi şeker
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın rulosu
İsteğe Bağlı Kreması İçin
2 su bardağı pudra şekeri
5 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı vanilya özü
Kolay tarçınlı ıslak kek tarifi yapabilmek için bu kremayı kullanmanız gerekir.
Kek pişerken bir yandan kremasını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Küçük bir kapta pudra şekeri, süt ve vanilya özünü birlikte çırpın ve karışımı ılık kekin üzerine dökün. Sos, tüm köşelere ve çatlaklara nüfus etmelidir. Daha sonra sıcak veya oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.
Tarçın/şeker dolgulu karışımda sadece bir çubuk tereyağı kullanmanız yeterli olabilir. Fazla tereyağı bu dolguyu biraz ağırlaştırılabilir ve bu nedenle pişirme sırasında biraz dibe batmasına sebep olabilir.
Keki oda sıcaklığında da servis yapmayı düşünebilirsiniz.
Tarçın, birkaç farklı ağacın iç kabuğundan elde edilen bir baharat veya tatlandırıcıdır. Ticari gıda üreticileri onu tatlı ve tuzlu yiyeceklerde toz, çubuk ve yağ formlarında kullanabilir. Siz de kek tarifinizi bu farklı tarçın tipleriyle yapabilirsiniz.
Tarçın, tadı ve aromasını, bileşiminin yaklaşık %0,5 ila %1,0'ını oluşturan uçucu bir yağdan alır. Bu yüzden fırında pişireceğiniz karışımlarda hangi tür tarçın seçtiğinize dikkat etmeniz gerekir. Bu tip tariflerde genelde öğütülmüş çubuk tarçın ya da toz tarçın tercih edebilirsiniz.
Kabuk yağı, unlu mamullerin ve şekerlemelerin ticari imalatında kullanılırken, tarçın bazlı oleoresin kek karışımları ve hazır yiyecekler oluşturmak için kullanılır. Cassia yağı, fırıncılık ve şekerlemelerde daha az sıklıkla kullanılabilir. Görünüşte minik karanfillere benzeyen Cassia tomurcukları, şekerlemelerde kullanılır ve kabuğunun oldukça güzel bir tadı vardır.
Tarifin kremasını uygulayıp uygulamamak tamamen sizin seçiminize bağlıdır. Eğer daha sade bir kek tercih ediyorsanız, krema aşamasını atlayabilirsiniz.
Eğer daha yoğun ve ıslak bir kek istiyorsanız, tarifteki krema miktarını artırmanızda bir sakınca yoktur. Ayrıca içindeki tarçın ve şeker miktarında da ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz.
Bu basit pasta, temel bir kek hamuru tarifi ile başlar. Daha sonra esmer şeker, tarçın, un ve tereyağını karıştırıp hamurun üzerine kaşık koyarak onu tarçınlı hale getirirsiniz. Bu lezzetli katman, tarçınlı bir kekin içinde sevdiğiniz tarçın dolgusu görevi görür.
Dilerseniz tarçınlı kekinizin karışımı sırasında içine ceviz ve havuç da katabilirsiniz.
Cinnamaldehyde, tarçında bulunan en baskın bileşiktir. Anestezik, antibakteriyel, antienflamatuar, anti ülser ve antiviral etkilere sahiptir. Bir bütün olarak, tarçında bulunan bileşikler, anti-inflamatuar maddeler, antioksidanlar ve nöroprotektiftir. Kabuğun ana aroması, esas olarak sinnamaldehit, tarçın asidi ve tarçın alkolü içeren tarçın yağıdır.
Kaloriler: 538kcal | Karbonhidratlar: 82g | Protein: 5g | Yağ: 21g | Doymuş Yağ: 13g | Kolesterol: 81mg | Sodyum: 203mg | Potasyum: 288mg | Elyaf: 1g | Şeker: 56g | A Vitamini: 690IU | Kalsiyum: 150 mg | Demir: 2mg
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