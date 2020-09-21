Mis gibi kokusuyla yumuşacık tarçınlı kek tarifi

Kek pişerken bir yandan kremasını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Küçük bir kapta pudra şekeri, süt ve vanilya özünü birlikte çırpın ve karışımı ılık kekin üzerine dökün. Sos, tüm köşelere ve çatlaklara nüfus etmelidir. Daha sonra sıcak veya oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.

Issız Adam filminin vizyona girmesinden sonra pek meşhur olan tarçınlı kek tarifi kolay yapımıyla da sık sık tercih edilir. Tarçınlı kek tarifi, tarçın çubuğunun tüm egzotik aromasına sahiptir ve daha hazırlanış sürecindeki mis gibi kokusuyla can çektirir. Tarçınlı kek malzemelerine dilerseniz havuç ve ceviz de katabilirsiniz. Mutfakta fazla vakit kaybetmek istemeyenler için yumuşacık tarçınlı kek tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Tarçınlı Kek İçin Püf Noktaları

Tarçın/şeker dolgulu karışımda sadece bir çubuk tereyağı kullanmanız yeterli olabilir. Fazla tereyağı bu dolguyu biraz ağırlaştırılabilir ve bu nedenle pişirme sırasında biraz dibe batmasına sebep olabilir.

Keki oda sıcaklığında da servis yapmayı düşünebilirsiniz.

Tarçın, birkaç farklı ağacın iç kabuğundan elde edilen bir baharat veya tatlandırıcıdır. Ticari gıda üreticileri onu tatlı ve tuzlu yiyeceklerde toz, çubuk ve yağ formlarında kullanabilir. Siz de kek tarifinizi bu farklı tarçın tipleriyle yapabilirsiniz.

Tarçın, tadı ve aromasını, bileşiminin yaklaşık %0,5 ila %1,0'ını oluşturan uçucu bir yağdan alır. Bu yüzden fırında pişireceğiniz karışımlarda hangi tür tarçın seçtiğinize dikkat etmeniz gerekir. Bu tip tariflerde genelde öğütülmüş çubuk tarçın ya da toz tarçın tercih edebilirsiniz.

Kabuk yağı, unlu mamullerin ve şekerlemelerin ticari imalatında kullanılırken, tarçın bazlı oleoresin kek karışımları ve hazır yiyecekler oluşturmak için kullanılır. Cassia yağı, fırıncılık ve şekerlemelerde daha az sıklıkla kullanılabilir. Görünüşte minik karanfillere benzeyen Cassia tomurcukları, şekerlemelerde kullanılır ve kabuğunun oldukça güzel bir tadı vardır.