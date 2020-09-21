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Mis gibi kokusuyla yumuşacık tarçınlı kek tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahveye gelen komşuya, okuldan dönen çocuğa, çayın yanında ne yiyeceğini bilemeyen çaykoliklere evde pratik yapabilecekleri tarçınlı kek tarifi ilaç gibi gelir. Evinize muhteşem kokular yayacak olan tarçınlı kek tarifini bir denerseniz bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Mis gibi kokusuyla yumuşacık tarçınlı kek tarifi

Issız Adam filminin vizyona girmesinden sonra pek meşhur olan tarçınlı kek tarifi kolay yapımıyla da sık sık tercih edilir. Tarçınlı kek tarifi, tarçın çubuğunun tüm egzotik aromasına sahiptir ve daha hazırlanış sürecindeki mis gibi kokusuyla can çektirir. Tarçınlı kek malzemelerine dilerseniz havuç ve ceviz de katabilirsiniz. Mutfakta fazla vakit kaybetmek istemeyenler için yumuşacık tarçınlı kek tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Pasta İçin Gereken Malzemeler

3 su bardağı çok amaçlı un
1 su bardağı beyaz toz şeker
4 çay kaşığı kabartma tozu
2 büyük yumurta
2 çay kaşığı vanilya özü
1,5 su bardağı süt
1/2 su bardağı eritilmiş tuzlu tereyağı.

Tarçın Dolgusu İçin
3/4 su bardağı tuzlu tereyağı, oda sıcaklığına yumuşatılmış
1 su bardağı açık kahverengi şeker
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın rulosu

İsteğe Bağlı Kreması İçin
2 su bardağı pudra şekeri
5 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı vanilya özü
Kolay tarçınlı ıslak kek tarifi yapabilmek için bu kremayı kullanmanız gerekir.

Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

  1. Büyük bir kapta veya mikserin kasesinde eritilmiş tereyağı dışındaki bütün kek malzemelerini birleştirin.
  2. Mikseriniz çalışırken, 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağını yavaşça karışıma ekleyin.
  3. Homojen hale gelene kadar karıştırmanız gerekir. Unun fırınlanmış ürünlerde aşırı karıştırılması onu sert ve lastik gibi yapabilir. Daha yumuşak tarçınlı kek tarifi için bu adıma dikkat etmeniz gerekir. Bunu göz önünde bulundurarak karıştırdığınız hamuru pişirme kabına eşit şekilde yayabilirsiniz.
  4. Şimdi dolguyu yapmak için, küçük bir kapta tüm dolgu malzemelerinizi karıştırmalısınız; yumuşatılmış tereyağı, esmer şeker, un ve tarçını homojen hale gelene kadar çırpmanız gerekir.
  5. Daha sonra bir tereyağı bıçağı alın ve pastanın her tarafına girdaplı, mermer efektli desenler yapın.
  6. Fırını 180 C dereceye önceden ısıtın. 30-40 dakik kekinizi pişirin. Bıçağı kek hamurunun içine sokup çıkarın. Bçak ya da kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiştir.. Tarçınlı kek tamamen piştiğinde altın kahverengi bir renge döner.

  7. Kek pişerken bir yandan kremasını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Küçük bir kapta pudra şekeri, süt ve vanilya özünü birlikte çırpın ve karışımı ılık kekin üzerine dökün. Sos, tüm köşelere ve çatlaklara nüfus etmelidir. Daha sonra sıcak veya oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.

Tarçınlı Kek İçin Püf Noktaları

Tarçın/şeker dolgulu karışımda sadece bir çubuk tereyağı kullanmanız yeterli olabilir. Fazla tereyağı bu dolguyu biraz ağırlaştırılabilir ve bu nedenle pişirme sırasında biraz dibe batmasına sebep olabilir.
Keki oda sıcaklığında da servis yapmayı düşünebilirsiniz.

Tarçın, birkaç farklı ağacın iç kabuğundan elde edilen bir baharat veya tatlandırıcıdır. Ticari gıda üreticileri onu tatlı ve tuzlu yiyeceklerde toz, çubuk ve yağ formlarında kullanabilir. Siz de kek tarifinizi bu farklı tarçın tipleriyle yapabilirsiniz.
Tarçın, tadı ve aromasını, bileşiminin yaklaşık %0,5 ila %1,0'ını oluşturan uçucu bir yağdan alır. Bu yüzden fırında pişireceğiniz karışımlarda hangi tür tarçın seçtiğinize dikkat etmeniz gerekir. Bu tip tariflerde genelde öğütülmüş çubuk tarçın ya da toz tarçın tercih edebilirsiniz.

Kabuk yağı, unlu mamullerin ve şekerlemelerin ticari imalatında kullanılırken, tarçın bazlı oleoresin kek karışımları ve hazır yiyecekler oluşturmak için kullanılır. Cassia yağı, fırıncılık ve şekerlemelerde daha az sıklıkla kullanılabilir. Görünüşte minik karanfillere benzeyen Cassia tomurcukları, şekerlemelerde kullanılır ve kabuğunun oldukça güzel bir tadı vardır.

Tarifin kremasını uygulayıp uygulamamak tamamen sizin seçiminize bağlıdır. Eğer daha sade bir kek tercih ediyorsanız, krema aşamasını atlayabilirsiniz.

Eğer daha yoğun ve ıslak bir kek istiyorsanız, tarifteki krema miktarını artırmanızda bir sakınca yoktur. Ayrıca içindeki tarçın ve şeker miktarında da ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz.

Bu basit pasta, temel bir kek hamuru tarifi ile başlar. Daha sonra esmer şeker, tarçın, un ve tereyağını karıştırıp hamurun üzerine kaşık koyarak onu tarçınlı hale getirirsiniz. Bu lezzetli katman, tarçınlı bir kekin içinde sevdiğiniz tarçın dolgusu görevi görür.

Dilerseniz tarçınlı kekinizin karışımı sırasında içine ceviz ve havuç da katabilirsiniz.

Tarçınlı Kekin Besin Değeri

Cinnamaldehyde, tarçında bulunan en baskın bileşiktir. Anestezik, antibakteriyel, antienflamatuar, anti ülser ve antiviral etkilere sahiptir. Bir bütün olarak, tarçında bulunan bileşikler, anti-inflamatuar maddeler, antioksidanlar ve nöroprotektiftir. Kabuğun ana aroması, esas olarak sinnamaldehit, tarçın asidi ve tarçın alkolü içeren tarçın yağıdır.
Kaloriler: 538kcal | Karbonhidratlar: 82g | Protein: 5g | Yağ: 21g | Doymuş Yağ: 13g | Kolesterol: 81mg | Sodyum: 203mg | Potasyum: 288mg | Elyaf: 1g | Şeker: 56g | A Vitamini: 690IU | Kalsiyum: 150 mg | Demir: 2mg

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