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Mis gibi kokuyor: Leziz kadınbudu köfte tarifi

15.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köfte hem faydaları hem de tadıyla herkes tarafından seviliyor. Her zevke uygun çeşitli köfte tarifi bulunuyor. Bu köfte türleri arasında bulunan kadınbudu köftenin kokusu sizi çocukluğunuza götürüyor olabilir. Nefis kokusu ve lezzetiyle kadınbudu köfteyi mutlaka denemelisiniz.

Mis gibi kokuyor: Leziz kadınbudu köfte tarifi

Hep aynı düz köfte tariflerinden sıkıldıysanız kadınbudu köfteyi yapabilirsiniz. Kadınbudu köfte tarifi tadıyla damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. Kadınbudu köftenin bu tarifi oldukça basit. Evinizde kolayca yapacağınız kadınbudu köftenin yanına patates püresi çok yakışacak.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Kadınbudu için:

  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • ½ su bardağı haşlanmış pirinç
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1,5 çay kaşığı karabiber
  • 1,5 çay kaşığı kimyon
  • ½ su bardağı un

Köfteleri kızartmak için:

  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 2 adet yumurta(çırpılmış)

Yapılışı

  • 1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun. Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 20 dakika buzdolabında bekletin.
  • Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.
  • Şekil verilmiş köfteleri önce un ve galeta unu karışımına, sonra yumurtaya batırın.
  • Köfteleri kızgın yağda kızartın. Servis ederken püre ve sotelenmiş sebzeler ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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