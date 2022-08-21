Mis gibi kokuyor: Yumurtalı ekmek tarifi! Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Evde fazladan ekmek var ama kahvaltıya ne yapsam bulamıyorum diyorsanız yumurtalı ekmek tam size göre bir tarif! Çok az malzeme kullanılarak yapılan bu tarifin yapılışı oldukça pratik. Ancak yiyecek herkesi kendine hayran bırakacak kadar nefis bir tada sahip. Yumurtalı ekmek için kullanacağınız malzemeler her evde bulunuyor. Üstelik bu tarif sayesinde bayat ekmekleri atmadan değerlendirebileceksiniz.
Malzemeler
1 adet bayat ekmek
2 adet yumurta
½ su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
5 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
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