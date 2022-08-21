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Mis gibi kokuyor: Yumurtalı ekmek tarifi! Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

21.08.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurtalı ekmek çocukluğumuzu hatırlatan kokular arasında bulunuyor. Tüm evi kaplayan kokusu ve eşsiz lezzetiyle eskiden sık sık yapılan yumurtalı ekmeği uzun zamandır yapmamışsanız bu tarifi uygulamanız gerekiyor. Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Diye merak ediyorsanız aşağıda yer alan tarife göz atabilirsiniz.

Mis gibi kokuyor: Yumurtalı ekmek tarifi! Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Evde fazladan ekmek var ama kahvaltıya ne yapsam bulamıyorum diyorsanız yumurtalı ekmek tam size göre bir tarif! Çok az malzeme kullanılarak yapılan bu tarifin yapılışı oldukça pratik. Ancak yiyecek herkesi kendine hayran bırakacak kadar nefis bir tada sahip. Yumurtalı ekmek için kullanacağınız malzemeler her evde bulunuyor. Üstelik bu tarif sayesinde bayat ekmekleri atmadan değerlendirebileceksiniz.

YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet bayat ekmek
2 adet yumurta
½ su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

  • Yumurtaları derin bir kaseye kırın ve tuzu ekledikten sonra bir tel çırpıcı ile güzelce çırpın.
  • Üstüne sütü ilave edip çırpmaya devam edin.
  • Son olarak unu ilave ettikten sonra bir tel çırpıcı ile güzelce çırpın. Yumurtalı karışım hazır olacak.
  • Bayat ekmeği dilimleyin. Dilimleri arkalı önlü iyice bulanacak şekilde yumurtalı karışıma bulayın.
  • Isınmış kızartma tavasına sıvı yağı ekleyin ve yumurtaya buladığınız ekmekleri arkalı önlü güzelce kızartın.
  • Bir servis tabağına aldıktan sonra sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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