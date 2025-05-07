Misafirlerin Bayılacağı Şipşak Hazırlanan 12 Tatlı Tarifi

Bugün sizi misafirlerin bayılacağı şipşak hazırlanan tatlı tarifleri ile buluşturuyoruz.

Bu listede birkaç malzemeyle kolayca hazırlananlar da var, "Ben hafif tatlıları tercih ediyorum" diyenleri mutlu edecek olanlar da, bayramda

ikram edebileceğiniz kadar havalı şerbetli tatlılar da...

İçlerinden hangilerini seçeceğinize damak tadınıza, misafirlerinize ve tabii ki evinizdeki malzemelere göre hızlıca karar vermek üzere sizi hemen aşağıya doğru alalım.

Sütlü irmik tatlısı tarifi

Sadece 4-5 malzemeyle ve 10 dakikada hazırlanan bir tatlıyla başlıyoruz. İrmik sayesinde kazandığı doku ve şahane lezzetiyle bu tarif, herkesin tarif defterinde bulunması gereken pratik tatlılardan.

Tarifi için: Sütlü irmik tatlısı tarifi

Kedidili Tatlısı Tarifi

Evde kedi dili bisküvileriniz varsa sizi de hemen bu tarife doğru alalım. Tam kıvamında muhallebisi, sütle ıslanan kedidili bisküvileri ve üzerine şipşak yapabileceğiniz çikolata sosuyla bu tatlı hem çok kolay hem de çok şık.

Tarifi için: Kedidili tatlısı tarifi

Kıbırs Tatlısı Tarifi

Hem sütlü hem de şerbetli tatlı lezzetinde, aynı zamanda kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı arıyorsanız sizi de hemen bu tarife doğru alabiliriz. Kendisi sütlü kreması, şerbetli keki ve üzerine gelen Hindistan cevizle ile adeta bir sanat eseri.

Tarifi için: Kıbrıs tatlısı tarifi

İrmik Tatlısı Tarifi

Misafirleriniz için şerbetli bir tatlı hazırlamak istiyorsanız böyle buyurun hemen. Şerbetini karıştırıp hızlıca kaynamaya bırakın, o hazırlanırken kalan tüm malzemeleri çırpıp fırına yollayın. Neredeyse sadece 5 dakikanızı alacak bu işlemlerin ardından tek yapmanız gereken şerbeti irmikli kekin üzerine dökmek olacak. Daha pratiği zor bulunur.

Tarifi için: İrmik tatlısı tarifi

Şekerpare Tarifi

En sevilen ve en kolay yapılan şerbetli tatlılarımızdan şekerpare karşınızda şimdi! Onu evde, pastane usulü hazırlamak için bilmeniz gereken tarif karşınızda. Bu tarifle her seferinde aynı mükemmel sonucu yakalamak mümkün olacak.

Tarifi için: Şekerpare tarifi

Yoğurtlu Kalburabastı Tarifi

İşleri bir adım daha öteye taşımak istiyor, klasik şerbetli tatlılarımızdan kalburabastıyı yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Hamuru yoğurtla hazırlandığı ve içinde katı yağ kullanılmadığı için kıvamı kolayca tutuyor, şeklini vermek için de rendeden destek almak yeterli oluyor.

Tarifi için: Yoğurtlu kalburabastı tarifi

Kolay Revani Tarifi

Hazırlaması 20 dakikanızı alacak kadar pratik bir revani hazırlamaya ne dersiniz? Şerbetinin şeker oranı ölçülü olsun, keki şerbeti tam olarak çeksin ve ortaya dilimlerce yemelik bu nefis tatlı çıksın istiyorsanız hemen aşağıdaki tarife buyurun.

Tarifi için: Kolay revani tarifi

Etimek Tatlısı Tarifi

Tıpkı listenin başlarındaki Kıbrıs tatlısı gibi bu tatlı da sütlü mü yoksa şerbetli tatlı mı yapacağına karar veremeyenler için ideal. Kedidili bisküviler şerbetle ıslanıyor, kıvamı mükemmel bir muhallebi ile buluşuyor. Üzerinden de krem şanti eksik edilmiyor. Hazırlaması ise 20 dakika!

Tarifi için: Etimek tatlısı tarifi

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden tavuk göğsü ile devam ediyoruz şimdi de! Bu tatlıyı yapabilmek için sadece 5 malzemeye ihtiyacınız var. İçinde gerçek tavuk eti kullanılmamasına rağmen dokusu da gerçek bir tavuk göğsü tatlısı lezzetinde oluyor üstelik.

Tarifi için: Yalancı tavuk göğsü tarifi

Magnolia Tarifi

Misafir ağırlanan menülerin, ev ziyaretlerinin neredeyse olmazsa olmazı haline gelen tatlılardan magnolia da tabii ki bu listede. Çünkü onu hazırlaması da çok pratik. Mevsime, damak tadınıza ve evinizdeki meyvelere göre içinde kullanacağınız meyveyi de kolayca çeşitlendirebilirsiniz.

Tarifi için: Çilekli magnolia tarifi

Gelin Pastası Tarifi

Çay saatlerinin ve gün menülerinin bir diğer vazgeçilmez ismi gelin pastasını da unutmuyor, tam kıvamında keki ve ölçüleri şaşmayan muhallebisiyle onu en güzel haliyle hazırlamanız için ihtiyacınız olanları hemen paylaşıyoruz. Buyursunlar...

Tarifi için: Gelin pastası tarifi

İrmik Helvası Tarifi

Ve tabii ki irmik helvası! Evde en kolay hazırlanan tatlılardan olan irmik helvası da çat kapı gelen misafirlerinize hızlıca hazırlayabileceğiniz, sıcak ya da ılık olarak da gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz bir lezzet. Dilerseniz üzerine biraz kaymak ya da yanına bir top dondurma ile ilave ederek lezzetini ve sunumunu da bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Nefis.

Tarifi için: İrmik helvası tarifi