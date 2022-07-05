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Misafirleriniz bayılacak! Çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi

05.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börek her yaştan insanın severek tükettiği yemekler arasında yer alıyor. Oldukça lezzetli bir tada sahip olan börek çıtır çıtır sesi ve enfes tadıyla gönüllere taht kuruyor. Özellikle Sarıyer böreği en sevilen börek çeşitlerinden. Evde yapacağınız Sarıyer böreğinin tadı öyle güzel olacak ki her zaman yapmak isteyeceksiniz.

Misafirleriniz bayılacak! Çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi

Sarıyer böreğinin mis gibi kokusu ve çıtırtısı herkes tarafından oldukça seviliyor. Bu nefis böreği evde yapmak da mümkün olabiliyor. Hazır yufka ile oldukça pratik bir şekilde yapacağınız Sarıyer böreği hem sizin hem sevdiklerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alacak.

Malzemeler

  • 4 adet yufka

İç harcı için:

  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet orta boy soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 90 gram kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • ½ çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Böreğin sosu için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

İç harcı için:

  • Kuş üzümlerini bir kasenin içine alın. Üzerine sıcak su ilave ederek bir süre şişmeleri için bekletin.
  • Beklettikten sonra suyunu süzdürün.
  • Soğanın kabuklarını soyun. Doğrayın.
  • Bir tavanın içine zeytinyağını ve soğanları alarak sotelemeye başlayın.
  • Üzerine kıymayı ekleyerek kavurun.
  • Tuz ve baharatını ekleyin ve etler piştiğinde ocaktan alın.
  • İçine şişip, yumuşayan kuş üzümlerini ilave edin. Karıştırıp soğumaya bırakın.

Sosu için:

  • Derin bir kabın içine yumurtayı kırın. Hafifçe çırpın.
  • Üzerine zeytinyağı ve sütü ilave ederek karıştırın.

Birleştirme aşaması:

  • Yufkaları tezgahın üzerine serin. Her birinin üzerine hazırladığınız sostan fırça yardımıyla sürün.
  • İçlerine kıymalı harcı yerleştirin.
  • Rulo biçiminde sarıp, uçlarından birleştirin.
  • Bir kasenin içinde zeytinyağı ve yumurta sarısını çırparak karıştırın.
  • Hazırladığınız böreklerin üzerine fırça yardımıyla sürün.
  • Yağlanmış bir borcama ya da yağlı kağıt serili bir fırın tepsisinin üzerine aktarın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!


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Anahtar Kelimeler:
börek
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