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Misafirleriniz bu tarife bayılacak! Hünkar beğendi tarifi

17.06.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlıcan o kadar lezzetli ki patlıcanla yapılan yemeklerin lezzeti bir ayrı oluyor. Patlıcan kullanarak yapılan yemeklerden en lezzetli olanları arasında bulunan hünkar beğendi herkes tarafından oldukça seviliyor. Hünkar beğendi nefis patlıcanın, etin ve kaşar peynirinin birleşmesiyle ortaya nefis bir tat çıkarıyor. Evde hünkar beğendi yapmak istiyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Misafirleriniz bu tarife bayılacak! Hünkar beğendi tarifi

Akşama misafirlerim gelecek ve ben ne yemek yapacağımı bilmiyorum diyorsanız bu tarif tam size göre! Hünkar beğendini gerek lezzeti gerekse görünüşü misafirlerinizin oldukça beğenmesini sağlayacak. Sunum olarak da ayrı bir güzellik taşıyan hünkar beğendi hem sizin hem de sevdiklerinizin çok seveceği bir ana yemek olacak. Yanına yapılan pirinç pilavı ile oldukça yakışan bu yemeği mutlaka denemelisiniz.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Et için:

  • 600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti)
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 adet orta boy domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz

Beğendi için:

  • ½ su bardağı kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı süt
  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı

  • 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın.
  • Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip, 15 dakika kadar bekledikten sonra kabukları soyun.
  • Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.
  • 4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ilave edin.
  • Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ekleyin.
  • 2 su bardağı sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
  • Şimdi de beğendiyi hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 1,5 yemek kaşığı unu üzerine ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Üzerine fırınladığınız ve kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ekleyin. 1,5 su bardağı sütü de üzerine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyin.
  • Sonra son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.
  • Beğendinin üzerine yumuşacık pişmiş etleri serpiştirin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!


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