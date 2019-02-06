Misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlamanıza yardımcı olacak yemek menüsü

Davet sofralarınızı en iyi şekilde hazırlanamanıza yardımcı olacak bu menü sayesinde misafirlerinize keyifli anlar yaşatabilirsiniz. En güzel sofra benim olsun diyorsanız bu tarifleri bir kenara not edin!

Dereotlu kabak çorbası

Dereotuyla yeşil kabağın uyumu aşikar. Bu en enfes çorbada bir araya gelen ikili damaklara bir parmak bal çalacak, bizden söylemesi. Üstelik çorbanın kremamsı kıvamı tüm davetlilere lezzetli bir başlangıç yaptırmaya yarayacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Su böreği tadında pratik börek

Çok zahmete girmeyeyim ama oldukça lezzetli bir börek hazırlayayım diyenlere özel, su böreği tadında pratik börek geliyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Şalgamlı pirinç salatası

Misafirleriniz için farklı bir salata hazırlamak isterseniz şalgamlı pirinç salatasını deneyebilirsiniz. Bu salata üstelik son derece doyurucu. Hem göze hem de damağa hitap eden salata tarifimiz için tıklayın.

Fırında tavuk incik ve arpa şehriye pilavı

Davet sofraları için ekonomik ve lezzetli bir ana yemek hazırlamak isteyenler için güzel bir önerimiz olacak. Soslanan incikler, fırında ağır ağır pişiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Detayları için tıklayın.