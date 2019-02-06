YEMEK

Misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlamanıza yardımcı olacak yemek menüsü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

Misafirlerinize unutulmaz bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız bu menü tam da size göre.

Misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlamanıza yardımcı olacak yemek menüsü

Davet sofralarınızı en iyi şekilde hazırlanamanıza yardımcı olacak bu menü sayesinde misafirlerinize keyifli anlar yaşatabilirsiniz. En güzel sofra benim olsun diyorsanız bu tarifleri bir kenara not edin!

Dereotlu kabak çorbası

corba

Dereotuyla yeşil kabağın uyumu aşikar. Bu en enfes çorbada bir araya gelen ikili damaklara bir parmak bal çalacak, bizden söylemesi. Üstelik çorbanın kremamsı kıvamı tüm davetlilere lezzetli bir başlangıç yaptırmaya yarayacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Su böreği tadında pratik börek

su böre

Çok zahmete girmeyeyim ama oldukça lezzetli bir börek hazırlayayım diyenlere özel, su böreği tadında pratik börek geliyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Şalgamlı pirinç salatası

salgam

Misafirleriniz için farklı bir salata hazırlamak isterseniz şalgamlı pirinç salatasını deneyebilirsiniz. Bu salata üstelik son derece doyurucu. Hem göze hem de damağa hitap eden salata tarifimiz için tıklayın.

Fırında tavuk incik ve arpa şehriye pilavı

sehriye

Davet sofraları için ekonomik ve lezzetli bir ana yemek hazırlamak isteyenler için güzel bir önerimiz olacak. Soslanan incikler, fırında ağır ağır pişiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Detayları için tıklayın.

Patatesli lokma

lokma

Masanızı keyifli hale getirmek için bu minik patates lokmalarını deneyebilirsiniz. Son derece pratik ve tek atımlık patatesler sağlam bir ara sıcak tarifi. Detayları için tıklayın.

Portakallı brownie

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Bol çikolatayla hazırladığımız brownie'ye kışın en güzel meyvesini kattık. Yemeğin sonuna sakladığınız bu tatlı çayla pek güzel gidiyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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