Misafirlerinizi şaşırtacak 10 yaratıcı yemek sunumu

Misafirlerinizi ağırlarken sadece lezzetli değil aynı zamanda dikkat çekici ve akılda kalıcı sunumlar mı hazırlamak istiyorsunuz? Vegan mutfak, sofraları şölene dönüştürmek için biçilmiş kaftan. Vegan malzemelerin sunduğu rengarenk ve yaratıcı fikirlerle davetlerin yıldızı olabilirsiniz. İşte vegan yemeklerinizi sanat eserine dönüştürecek sunum önerileri!

1. Renkli Sebze Rolleri

Pirinç yufkasına veya lavaş ekmeklere ince ince doğradığınız havuz, kırmızı lahana, salatalık gibi sebzeleri sararak harika sunum tabakları hazırlayabilirsiniz. Sardığınız bu rolleri dilimleyerek ve yanına favori soslarınızla birlikte servis ederek unutulmaz sofralar kuracağınıza eminiz.

2. Avokado Çanakları

Vegan mutfakların en favori meyvelerinden biri olan avokadoyu sunum çanağı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İçini güzelce boşalttığınız bu çanakları, en favori salatalarınız için kase olarak kullanabilir ve yaratıcılığınızla ün salabilirsiniz. Ama bizce avokadonun içine nohutlu ve kinoalı bir salata çok yakışır.

3. Mini Vegan Burger Tabakları

Minik ekmekler ve vegan köftelerle hazırladığınız burgerleri, yanında renkli sosların ve garnitürlerin bulunduğu tabaklara yerleştirerek enfes görünümlü sofralar kurabilirsiniz. Aynı tabaklara tatlı patates kızartması ekleyerek bu görünümü tamamlayabilirsiniz.

4. Sebze Bardakları

İnce uzun şeritler halinde doğradınız sebzeleri şeffaf bardaklara koyarak muhteşem görünümlü sunumlar yapabilirsiniz. İşi bir üst seviyeye çıkarmak için bardakların zeminine vegan peynir ve limon gibi malzemelerle hazırlanmış sos ekleyebilir, üstüne de sebzeleri yerleştirebilirsiniz.

5. Meyve ve Sebze Çiçekleri

Meyve sebzelerden çiçekler yapmak kimin aklına gelir ki? Elbette vegan mutfakta yeni şeyler denemek isteyenlerin... O halde bu harika sunum için meyve ve sebzeleri ince dilimler halinde kesin. Bunun için dilerseniz şerit rendeleri kullanabilirsiniz. Ardından her bir parçayı kıvırıp tabağa alabilir, çiğ veya hafif fırınlanmış şekilde servis edebilirsiniz.

6. Vegan Sushi Tabağı

Sushi tabakları rengarenk sebzelerle ve soslarla hazırlandığında dünyanın en gösterişli sunumunu yapmanızı sağlayabilir. Vegan malzemelerle hazırladığını bu renkli ruloları geniş bir tepsiye veya sunum tabağına alarak, yanına da soslar ve turşular ekleyerek dikkat çekici sofralar kurabilirsiniz.

7. Kavanozda Vegan Tatlı

Bardakta hazırlanmış tatlılarla da sunum hünerlerinizi gösterebilirsiniz. Katman katman hazırlayacağınız bu tatlılarda granola, taze meyveler, chia pudingi ve meyve jölesi gibi sevdiğiniz ne varsa kullanabilirsiniz.

8. Vegan Şişler

Kiraz domates, tofu, köz biber, mantar ve zeytin gibi temel malzemeleri şişlere geçirerek pratik ve renkli bir tabak hazırlayabilirsiniz. Üstelik kullanacağınız malzemeleri canınız nasıl isterse o şekilde dizebilir, son olarak yanında tahin ve avokado sos tabakları servis edebilirsiniz.

9. Renkli Vegan Pizza Dilimleri

Vegan pizzaları yuvarlak ahşap bir tabağa alıp dilimledikten sonra hem çok leziz hem de alıcı bir sunum yapmış olursunuz. Pizzanızı dolabınızdaki malzemelerle kolayca hazırlayabilir ve davetlileri etkileyebilirsiniz. Dilerseniz her dilime farklı malzeme bile koymayı tercih edebilirsiniz.

10. Vegan Peynir ve Kraker Tabağı

Çeşitli vegan peynirlerden, soslardan, kuru ve taze meyvelerden, tahıllı krakerlerden ve taze kuruyemişlerden oluşan bir sunum tabağı, her vegan sofranın olmazsa olmazıdır. Kendi içinde bir düzeni olan bu tür dev tabakları masanın merkezine yerleştirdikten sonra başka hiçbir şey hazırlamanıza gerek kalmaz.