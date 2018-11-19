TREND

Hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar bulundu

Mert Şuşut Mert Şuşut
YAŞAM  | 19.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Mısır'da arkeologlar, karnındaki fetüs ile gömülmüş hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar buldu.

Hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar bulundu

Mısır'da arkeologlar, karnındaki fetüs ile gömülmüş hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar buldu.

National Geographic'de yer alan habere göre, Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, geçen hafta, Asvan kenti yakınlarında İtalyan - Amerikan ortaklığında yapılan bir kazıda, hamile olarak gömülmüş bir kadın iskeleti ve pelvis bölgesinde baş aşağı pozisyonda duran fetüsün kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık, yapılan incelemelerde doğum sürecine girdiği anlaşılan ve 25 yaşında olduğu sanılan bir kadına ait iskeletin M.Ö. 1750 - 1550 yılları arasından kalma olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, fetüsün baş aşağı pozisyonda duruyor olmasının anne ve bebeğinin doğum sırasında ölmüş olabileceğine işaret ettiğini ve bulunan kalıntıların, antik dönemlerde gebelikte anne ölümleriyle ilgili ipuçlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Florida Üniversitesi'nden Profesör Sandra Wheeler, basına yaptığı açıklamada, o dönemden itibaren hala bir kadının içinde olan fetüsün keşfinin son derece nadir bir durum olduğunu dile getirdi.

Söz konusu keşfin, günümüzde olduğu gibi çok eski zamanlarda da gebelikte anne ölümlerinin görüldüğüne ilişkin bir bulgu olabileceğine işaret eden Wheeler, yumuşak dokuların varlığı olmadan iskeleti bulunan kadının ölüm nedenini kesin olarak belirlemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Wheeler, annenin pelvis iskeletini oluşturan kemiklerde eğrilik olduğuna, bunun da kadının kritik gelişim yıllarında travma yaşadığının veya yetersiz beslendiğinin belirtisi olabileceğine dikkati çekerek, "Bu tür ipuçları, bize kadınların hayatlarını ve çocukluklarını anlatır." dedi.

Bazı araştırmacılar da kadının pelvisindeki kaymanın nedeninin geçirdiği bir kazaya ya da yaşamındaki sağlık sorunlarına bağlı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERPara vermek istemeyince bakın ne yaptı...Para vermek istemeyince bakın ne yaptı...
Şifremiz meğer doğduğumuz gün belirleniyormuşŞifremiz meğer doğduğumuz gün belirleniyormuş
Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek
Uyarı! gunun-videosu İçerikleri bulunamadı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır hamile kadın mezar fetüs arkeolog

En Çok Okunan Trend Haberler

Hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar bulundu

Hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar bulundu

‘Penis şeklindeki’ baykuş heykeli alay konusu oldu

‘Penis şeklindeki’ baykuş heykeli alay konusu oldu

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

İlginizi Çekebilir

Dünyayı farklı görmenizi sağlayacak 10 fotoğraf

Dünyayı farklı görmenizi sağlayacak 10 fotoğraf

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Kızıl saçlı kadınların güzelliğini gözler önüne seren fotoğrafçı

Kızıl saçlı kadınların güzelliğini gözler önüne seren fotoğrafçı

Almanya'nın en seksi kızları çiftçiler için 2019 takvimi hazırladı!

Almanya'nın en seksi kızları çiftçiler için 2019 takvimi hazırladı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Muhammet ten önce! dinden önce! yaratıcı o zamanlar dünyayı pas geçmiş
kafa ile gövde ters duruyor. başkasından hamile olduğu ortaya çıkınca kadını n kafasını kestiler.
cem yılmaz misali konuyu bilmiyorlar sorgu sual yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...

'Beyaz aslan açık artırmayla satılacak' iddiası

'Beyaz aslan açık artırmayla satılacak' iddiası

Eski takım kaptanına homofobik saldırı

Eski takım kaptanına homofobik saldırı

Şifremiz meğer doğduğumuz gün belirleniyormuş

Şifremiz meğer doğduğumuz gün belirleniyormuş

Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek

Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek

‘Penis şeklindeki’ baykuş heykeli alay konusu oldu

‘Penis şeklindeki’ baykuş heykeli alay konusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.