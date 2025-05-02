Mısır Piramitleri'ni yapan işçilerin maaşını sordu, aldığı yanıt duyanları kahretti! Asgari ücretle...

Adını şeklinden alan Mısır Piramitleri, Mısır uygarlığının Eski Krallık ve Orta Krallık dönemlerinde yaptırılmıştır. Farklı firavunların anıt mezar olarak inşa ettirdiği piramitlerin nasıl yapıldığından içinde neler bulunduğuna kadar birçok gizemi hâlâ araştırılmaktadır.

Basit bir şekilde dikdörtgen biçiminde yapılmaya başlanan mezar zamanla yükseltilerek basamakları, tünelleri, odaları olan dev piramitlere dönüşmüştür. İnşa sırasında yerleştirilen büyük taşların nasıl taşındığı da büyük kızaklarla açıklanmıştır. İnsan gücü ile çekilen dev boyuttaki kızaklar ile taşların taşındığı tespit edilmiştir.

İŞÇİLER NE KADAR KAZANIYORDU?

Dönemin zorlu koşullarında bu yapıları inşaa eden işçilerin durumu da zaman zaman merak ediliyor. Özellikle o dönemde ne kadar maaş aldıkları gündeme geliyor. Alihan Kalkan isimli içerik üreticisi, aklımızda sorulara cevap bulmak için yapay zekaya Mısır Piramitleri yapımında çalışan işçinin günlük kazancını sordu ve bu kazancı günümüzdeki kura uyarlattı.

ASGARİ ÜCRETLE AYNI SEVİYEDE

Yapay zeka ise soruya şöyle yanıt verdi: "Piramitleri inşaa eden işçiler emeklerinin karşılığında günlük 4-5 litre bira, ekmek,soğan ve sarımsak gibi temel gıdalar alıyorlardı." dedi.

2025 yılı Türkiye'sine uyarlarsak, 4 litre bira yaklaşık 680 TL, bir ekmek de ortalama 12.5 TL civarında tutuyor. Yani günlük kazançları yaklaşık 692.5 TL ediyor. Bu da asgari ücretle hemen hemen aynı seviyede bir kazanç anlamına geliyor.