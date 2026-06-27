Mısır tarlasında milyonlarca dolarlık altın hazine bulundu!

ABD'nin Kentucky eyaletinde ismi açıklanmayan bir kişi, mısır tarlasında yaptığı kazı sırasında tarihin en dikkat çekici altın sikke hazinelerinden birine ulaştı. Toprak altından çıkarılan 800'den fazla altın para, hem tarihi hem de koleksiyon değeriyle büyük ilgi uyandırdı.

800'DEN FAZLA ALTIN SİKKE BULUNDU

"Great Kentucky Hoard" (Büyük Kentucky Hazinesi) adı verilen koleksiyonun içerisinde 1840 ile 1863 yılları arasında basılmış 1, 10 ve 20 dolarlık altın sikkeler yer alıyor.

Koleksiyonda özellikle 1863 tarihli 20 dolarlık Liberty Double Eagle altın sikkeler dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yaklaşık 18 adet bulunan bu paralar, serinin en nadir örnekleri arasında yer alıyor ve her biri tek başına yüz binlerce dolar değerinde olabiliyor.

İÇ SAVAŞ SIRASINDA GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Sikkeleri inceleyen Numismatic Guaranty Company (NGC) uzmanları, hazinenin büyük olasılıkla Amerikan İç Savaşı sırasında toprağa gömüldüğünü düşünüyor.

Kentucky, savaş yıllarında hem Birlik hem de Konfederasyon eyaletleri arasında kalan stratejik bir bölgede bulunuyordu. Eyaletin tarafsızlık ilan etmesi ve savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle birçok ailenin değerli eşyalarını toprağa gömdüğü tahmin ediliyor.

UZMANLAR: TARİHİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

ABD'li nadir para uzmanı Jeff Garrett, bu keşfin kariyerindeki en önemli olaylardan biri olduğunu belirtti.

Garrett, özellikle 700'den fazla 1 dolarlık altın sikkenin bir arada bulunmasının, İç Savaş dönemine ait adeta bir zaman kapsülü niteliği taşıdığını ifade etti.

Uzman ayrıca, artık faaliyet göstermeyen Georgia'daki Dahlonega Darphanesi'nde basılan bazı altın paraların da koleksiyonda yer aldığını söyledi.

KORUNMA DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

NGC tarafından yapılan değerlendirmede sikkelerin büyük bölümünün "Extremely Fine" (Çok İyi) ile "Mint State" (Darphane Kalitesi) arasında derecelendirildiği açıklandı.

Uzmanlar, paraların yıllarca toprak altında kalmasına rağmen parlaklıklarını ve ayrıntılarını büyük ölçüde koruduğunu belirtti.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Bulunan altın sikkelerin bir kısmı koleksiyon piyasasında satışa çıkarıldı.

1 dolarlık altın Indian sikkelerinin fiyatı yaklaşık 995 ila 1.295 dolar arasında değişirken, nadir bulunan Liberty serisi altın paraların fiyatı ise alıcılarla birebir görüşmeler sonucunda belirleniyor.

Profesyonel Para Derecelendirme Servisi'nin (PCGS) verilerine göre, 1863 tarihli Liberty Double Eagle altın sikkesinin müzayedede ulaştığı en yüksek satış fiyatı 381 bin 875 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu nedenle uzmanlar, Kentucky'de bulunan hazinenin toplam değerinin milyonlarca doları bulabileceğini değerlendiriyor.