Genç erkeklerden evliliğe boykot kampanyası

Mısırlı gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddi istekleri nedeniyle, “bırak evde kalsın” adında bir kampanya başlattı.

Sosyal medyada başlatılan ve kısa sürede büyüyen boykot ülkede krize dönüşerek gündem oldu. Konuyla ilgili tartışmalara gençlerin yanı sıra siyasetçiler, medya mensupları, din alimleri ve sanatçılar da katıldı.

Mısır’da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesi “bırak evde kalsın” kampanyası ile ilgili bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü boykotu desteklerken, yüzde 53’ü hayır dedi. Yüzde 3’lük bir grup ise “fikrim yok” diye cevap verdi.

Bir grup milletvekili kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu kampanyanın "genç kızların duygularını inciteceğini" ifade eden vekiller, diğer taraftan evlilik masraflarının bu derece artmasına da karşı olduklarını kaydederek, evliliğin kolaylaştırılmasının altını çizdi.

Milletvekili Sabri Yusuf, facebook hesabından yaptığı açıklamada, evliliğin kader olduğu ve Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğini ifade ederek, evlenme zamanı gelenlerin evleneceğini endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Yusuf pahalılığa karşı koyabilmek için gelin ve damat adaylarının masrafları paylaşması gerektiğini de kaydetti.