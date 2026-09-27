Apple TV 4K'nın 4. nesli sızdırıldı: Dışı aynı, içinde büyük değişiklik

MacRumors yazarı Aaron Perris, Apple'a ait dosyalar arasında henüz piyasaya çıkmamış Apple TV 4K'ya ilişkin bir görsel tespit etti. Görselde cihaz açık şekilde "Apple TV 4K (4. nesil)" olarak tanımlanıyor.

Ortaya çıkan görsel, uzun süredir beklenen yeni Apple TV modelinin yakında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Mevcut Apple TV 4K, Ekim 2022'de tanıtılmıştı ve A15 Bionic işlemci ile 4 GB RAM kullanıyor.



Görsel kaynağı: MacRumors

TASARIM DEĞİŞMİYOR, YENİLİKLER İÇERİDE

Ortaya çıkan görsel, yeni Apple TV'nin mevcut modelle aynı dış tasarımı koruyacağını gösteriyor. Bu nedenle Apple'ın bu nesilde görünümden çok cihazın iç donanımına odaklanması bekleniyor.

Yeni model için gündemde olan özellikler arasında A17 Pro veya daha yeni bir işlemci, 8 GB RAM, Apple Intelligence ve Siri AI desteği, Apple tasarımı N1 bağlantı çipi ve yenilenmiş bir Siri Remote bulunuyor.

A17 Pro veya daha yeni bir işlemcinin kullanılması, Apple TV'ye daha yüksek işlem performansının yanı sıra donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği de kazandıracak. Bu özellik özellikle Apple TV üzerinden oynanan oyunlarda daha gelişmiş grafiklerin önünü açabilir.

WI-FI 7 VE BLUETOOTH 6 DESTEĞİ

Apple'ın N1 çipinin yeni Apple TV'de kullanılması halinde cihaz Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğine kavuşacak.

Wi-Fi 7, desteklenen cihaz ve yönlendiricilerle 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantları üzerinden aynı anda veri aktarımına imkan tanıyor. Teknoloji teorik olarak mevcut Apple TV'deki Wi-Fi 6'dan dört kata kadar daha yüksek hız sunabiliyor. Ancak gerçek kullanımda elde edilen hızlar internet servis sağlayıcısı, ağ donanımı ve bağlantı koşulları gibi etkenlere bağlı olacak.

APPLE TV'DEKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİM SIRI AI OLABİLİR

Yeni Apple TV'nin öne çıkan yeniliklerinden birinin Siri AI olması bekleniyor. tvOS 27 ile Apple TV'ye bir Siri uygulamasının gelmesi planlanırken, yeni Siri'nin daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak çok daha geniş kapsamda sorulara yanıt verebilmesi bekleniyor.

RAM kapasitesinin 4 GB'dan 8 GB'a çıkarılması da yalnızca Siri AI için değil, diğer bazı Apple Intelligence özelliklerinin Apple TV'de çalışabilmesi açısından önem taşıyor.

Yeni Apple TV ile birlikte Siri Remote'un da yenilenmesi bekleniyor. Ancak kumandanın dış tasarımında görünür bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

YENİ APPLE TV'NİN FİYATI BELİRSİZ

Apple, haziran ayında Apple TV 4K'nın da aralarında bulunduğu 14 ürünün fiyatını artırdı. ABD'de 64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi modeli 129 dolardan 199 dolara, 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + Ethernet modeli ise 149 dolardan 249 dolara yükseldi.

Yeni neslin bu fiyatları koruyup korumayacağı ya da daha yüksek bir fiyatla satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Apple'ın yeni ürün duyuruları için ekim ayını sıkça tercih etmesi nedeniyle dördüncü nesil Apple TV 4K'nın önümüzdeki günlerde veya haftalarda tanıtılması ihtimali bulunuyor.