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Apple kodları doğruladı: En ucuz iPad’in en büyük eksiği kapanıyor!

Apple’ın kodlarında ortaya çıkan bilgiler, 12. nesil iPad’in A19 işlemci, 8 GB RAM, C1X modem ve N1 bağlantı çipiyle geleceğini gösterdi. Bu yükseltmelerle birlikte Apple’ın giriş seviyesi iPad’i, mevcut modelde bulunmayan Apple Intelligence ve Siri AI özelliklerine de kavuşacak.

Apple kodları doğruladı: En ucuz iPad’in en büyük eksiği kapanıyor!
Enes Çırtlık

MacRumors'tan Aaron Perris tarafından Apple’ın kodlarında bulunan ayrıntılar, daha önce gündeme gelen bazı iPad 12 özelliklerini doğruluyor. Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri, mevcut iPad 11’deki A16 işlemcinin yerine A19’un kullanılması olacak.

GİRİŞ SEVİYESİ IPAD’E APPLE INTELLIGENCE GELİYOR

A19 işlemci, iPad 12’ye yalnızca daha yüksek performans kazandırmayacak. İşlemcinin Apple Intelligence desteği sayesinde yeni model, iPad 11’de bulunmayan Apple Intelligence ve Siri AI özelliklerini de çalıştırabilecek.

Apple’ın mevcut giriş seviyesi iPad’inde 6 GB RAM bulunuyor. Kodlara göre ise iPad 12'de bellek 8 GB'a çıkacak. Apple Intelligence için gereken minimum bellek miktarını karşılayacak bu artışın genel performansa da katkı sağlaması bekleniyor.

Böylece iPad 12’nin en önemli değişimi yalnızca işlemci neslinin yenilenmesi olmayacak; Apple’ın en uygun fiyatlı tablet serisi de şirketin yapay zekâ özelliklerini destekleyen ürünler arasına katılacak.

APPLE’IN KENDİ MODEM VE BAĞLANTI ÇİPLERİ KULLANILACAK

Kodlarda yer alan bilgilere göre iPad 12, Apple’ın C1X modemini de kullanacak. Sub-6 GHz 5G ağlarını destekleyen C1X, mevcut iPad’de kullanılan Qualcomm modemden daha verimli çalışıyor.

Yeni modelde ayrıca Apple tasarımı N1 bağlantı çipine yer verilecek. N1 sayesinde iPad 12, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğine kavuşacak.

Kodlarda cihazın renk seçeneklerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte iPad 12’nin yeni renklerle gelmesi ihtimal dahilinde.

Apple kodları doğruladı: En ucuz iPad’in en büyük eksiği kapanıyor! 1

IPAD 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın yeni giriş seviyesi iPad’i ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor. Mevcut beklenti, iPad 12’nin 2027 ilkbaharından önce çıkmaması yönünde.

Apple, Haziran 2026’daki fiyat artışının ardından mevcut iPad’in ABD başlangıç fiyatını 449 dolara yükseltmişti. Yeni modelin de 449 dolarlık başlangıç fiyatını koruması bekleniyor.

Bu yıl yeni bir giriş seviyesi iPad beklenmezken, Apple’ın iPad mini’yi ekim ayı sonundan önce yenilemesi öngörülüyor. Yeni iPad mini’nin A20 Pro işlemci, yenilenmiş hoparlör sistemi ve yatay kullanım için konumlandırılmış ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Daha önceki söylentiler ise modelin en büyük yeniliğinin OLED ekran olacağını gösteriyor.

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