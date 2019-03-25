Mısırlı şarkıcıya büyük şok!

Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel-Wahab’ın, Bahreyn’deki konserinde özgürlük konulu konuşması nedeniyle ülkesinde konser vermesi yasaklandı.

Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel-Wahab, Bahreyn’de verdiği konser esnasında, “Burada her istediğimi söyleyebilirim. Mısır’da kim konuşursa hapse girer” dedi.

Mısır Müzisyenler Birliği, bu konser konuşmasına, Sherine adıyla tanınan şarkıcının konserlerini yasaklayarak yanıt verdi. Aynı zamanda şarkıcı, sorguya çağrıldı.

Eski hükümet avukatı Samir Sabri, şarkıcıyı “Mısır’ı aşağılamak ve şüpheli hak gruplarını Mısır’ın iç işlerine müdahale etmeye çağırmak”la suçlayarak, şarkıcı hakkında dava açtı.

Sherine, geçen yıl benzer bir konser kaydı nedeniyle altı ay hapse mahkum edilmişti. Şarkıcı, konserinde Nil Nehri’nin kirletildiğine dair bir esprisi nedeniyle cezalandırılmıştı. Temyize başvuran

Sherine, yorumu için özür dilemiş, “kötü bir şaka” olduğunu belirtmişti.

Ülkemizde O Ses Türkiye adıyla bilinen yarışmanın Arap versiyonunda jüri üyeliği yapan Sherine, son konserindeki esprisi nedeniyle bir TV röportajında yeniden özür diledi, şaka yaptığını söyledi.

Sherine, “Çok yorgunum. Hata yaptım. Özür dilerim. Babamız olan Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ndan af diliyorum. Haksızlığa uğramış hissediyorum. Hiçbir şey yapmadım. Mısır’ı seviyorum” dedi.

