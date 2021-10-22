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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

22.10.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 4. haftası, tek karşılaşmayla başladı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftası, oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Haftanın açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, OGM Ormanspor'u konuk etti.

Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 89-78 kazandı.

Ligde 4. hafta mücadelesi, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

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