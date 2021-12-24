İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftasında Sigortam.Net, Beysu Konyaspor Basketbol'u 79-67 mağlup etti.

Cebeci İBB Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Beysu Konyaspor Basketbol, 17-16 önde geçerken, Sigortam.Net ilk yarıyı 34-31 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodu da 56-48 önde geçen Sigortam.Net, karşılaşmadan 79-67 galip ayrıldı.



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