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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

02.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bornova Belediyesi Karşıyaka: 98 - Akhisar Belediye Basketbol: 64

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta erteleme maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Akhisar Belediye Basketbol'u 98-64 yendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-20 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-36 önde gitti.

Son çeyreğe 74-46 üstün giren Bornova Belediyesi Karşıyaka, salondan 98-64 galip ayrıldı.

İki takım arasında daha önce oynanması gereken müsabaka, Akhisar Belediye Basket takımının eski başantrenörü Cengiz Karadağ'ın karşılaşma sırasında kalp krizi geçirmesi sebebiyle ertelenmişti.

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