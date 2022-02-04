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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

04.02.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak Belediyespor: 80 - Beysu Konyaspor Basketbol: 77

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 80-77 yendi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 47-42'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mamak Belediyespor, sahadan 80-77 galip ayrıldı.

Mamak Belediyespor, 18. maçında 12. galibiyetini elde ederken, Konya ekibi 6. yenilgisini yaşadı.

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