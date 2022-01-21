İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası tek maçla başladı.

Ligde haftanın açılış maçında HDI Sigorta Antalya Güneşi, Antalya Spor Salonu'nda konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 79 -76 yendi.



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