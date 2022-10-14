YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

14.10.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 2. haftası iki maçla başladı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftası oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 85-79

Sigortam.Net-OGM Ormanspor: 79-67

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlmi Etüdler Derneğinin faaliyet dönemi düzenlenen programla başladıİlmi Etüdler Derneğinin faaliyet dönemi düzenlenen programla başladı
AEK Larnaka-FenerbahçeAEK Larnaka-Fenerbahçe
GÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldüGÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Basketbol

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:55
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.