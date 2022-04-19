Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan pozlarıyla nefes kesti! "Modellerin kraliçesi"

Miss Turkey güzeli Ecem Çırpan sporla ilgilenmeye çocukluğunda başladı. Uzun yıllar profesyonel olarak voleybol oynayan tescilli güzel, Instagram'da paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

ECEM ÇIRPAN POZLARIYLA NEFES KESTİ

Tescilli güzel Ecem Çırpan pozlarıyla dikkat çekti. Çırpan'ın pozuna, "Modellerin kraliçesi", "Maşallah boncuk kıza" gibi yorumlar geldi.

10 Temmuz 1996 Bursa doğumlu Ecem Çırpan 25 yaşındadır.

Türk voleybol milli takımında da oynayan Çırpan aynı zamanda bir modeldir.

1,85 boyundaki Çırpan, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda modellikten ziyade oyunculuğa daha yatkın olduğunu belirtmişti.

Oyunculuk eğitimi bulunan Çırpan, en sevdiği oyuncu olarak Tuba Büyüküstün'ü gösterdi.

Çıpan, sosyal medya pozları ve tarzıyla dikkat çekti.





