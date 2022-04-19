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Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan pozlarıyla nefes kesti! "Modellerin kraliçesi"

19.04.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ecem Çırpan 2015'te katıldığı Miss Turkey yarışmasını birinci olarak tamamlamıştı. Türk voleybol milli takımında da oynayan tescilli güzelin Instagram pozları nefes kesti.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan pozlarıyla nefes kesti! "Modellerin kraliçesi"

Miss Turkey güzeli Ecem Çırpan sporla ilgilenmeye çocukluğunda başladı. Uzun yıllar profesyonel olarak voleybol oynayan tescilli güzel, Instagram'da paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

ECEM ÇIRPAN POZLARIYLA NEFES KESTİ

Tescilli güzel Ecem Çırpan pozlarıyla dikkat çekti. Çırpan'ın pozuna, "Modellerin kraliçesi", "Maşallah boncuk kıza" gibi yorumlar geldi.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

10 Temmuz 1996 Bursa doğumlu Ecem Çırpan 25 yaşındadır.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

Türk voleybol milli takımında da oynayan Çırpan aynı zamanda bir modeldir.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

1,85 boyundaki Çırpan, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda modellikten ziyade oyunculuğa daha yatkın olduğunu belirtmişti.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

Oyunculuk eğitimi bulunan Çırpan, en sevdiği oyuncu olarak Tuba Büyüküstün'ü gösterdi.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan pozlarıyla nefes kesti!

Çıpan, sosyal medya pozları ve tarzıyla dikkat çekti.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan pozlarıyla nefes kesti!

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