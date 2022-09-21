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Miss Turkey'de poz veren Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'na benzetildi! "Doktorları aynı galiba"

21.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Şevval Şahin, yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak derin göğüs dekolteli podyum pozuyla gündem olan Şahin, Miss Turkey etkinliğine katıldı. Etkinlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü ismin Şeyma Subaşı'na benzerliği ise dikkat çekti.

Miss Turkey'de poz veren Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'na benzetildi! "Doktorları aynı galiba"

2018 senesinde düzenlenen Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla konşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde özel hayatıyla ve sürekli İngilizce konuşmasıyla gündeme gelen isim, son olarak Miss Turkey paylaşımıyla konuşuldu.

MİSS TURKEY'E KATILAN ŞEVVAL ŞAHİN, ŞEYMA SUBAŞI'NA BENZETİLDİ!

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 kampına ziyarete giden isim, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

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Şahin, yeni adayları ziyaret ederek paylaşımda bulunmuş ve "Miss Turkey’nin kalbimde çok ayrı bir yeri var ve bugün eski anılarım baby halim aklıma gelip durdu. O zaman ki genç kız şu an ki Şevval’le çok gurur duyardı. Ne mutlu bana bu kadar guzel pırıl pırıl kızlara ilham olmuşum, oluyorum da." notunu düşmüştü.

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Şahin, bu kez Miss Turkey finalinde çekildiği fotoğrafla takipçilerini büyüledi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz veren ünlü ismin paylaşımınıa takipçilerinden beğeni yağarken, Şahin'e gelen bazı yorumlar ise dikkat çekti.

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"DOKTORLARI AYNI GALİBA"

Şevval Şahin'in takipçileri ünlü mankeni Şeyma Subaşı'na benzeterek "Oha Şeyma sandım", "Şeyma Subaşı'na benzettim, doktorları aynı galiba" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Şeyma Subaşı Miss Turkey
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