Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı

"Türkiye’de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

OLAY POZ!

Buse İskenderoğlu bu defa jean bir pantolon giydi ancak üzerine hiçbir şey giymedi. Göğüslerini eliyle kapatan ünlü modelin üstsüz pozu sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

İskenderoğlu'nun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü modele sosyal medyada; 'Ne gerek vardı?, 'Bu kadarı da fazla' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'Harikasın', 'Çok cesur' gibi yorumlar da bulundu.