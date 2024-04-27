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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 08:14
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2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu iddialı tarzı ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı. İskenderoğlu'nun o karesine yorum yağdı.

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı

"Türkiye’de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

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OLAY POZ!

Buse İskenderoğlu bu defa jean bir pantolon giydi ancak üzerine hiçbir şey giymedi. Göğüslerini eliyle kapatan ünlü modelin üstsüz pozu sosyal medyayı salladı.

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YORUM YAĞDI

İskenderoğlu'nun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü modele sosyal medyada; 'Ne gerek vardı?, 'Bu kadarı da fazla' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'Harikasın', 'Çok cesur' gibi yorumlar da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Buse İskenderoğlu Miss Turkey Model
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