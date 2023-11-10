Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Ünlü model 'Count your blessings' notu ile bikinili karelerini peş peşe paylaştı. Şahin'in bu karelerinde karın kasları ve zayıflığı dikkat çekti.

Miss Turkey güzeline sosyal medyada; 'Hiç mi ekmek yemiyorsun?', 'Fiziğin müthiş', 'Nasıl bu kadar zayıfsın?', 'Bel inceliğin harika' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce yaşadığı fırtınalı ilişkileriyle de epey konuşulan Şevval Şahin son olarak İş İnsanı Murat Kazancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.







