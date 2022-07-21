Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Şevval Şahin hem açıklamaları hem de Instagram pozlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri... Pozlarıyla sık sık Şeyma Subaşı'na benzetilen Şahin, bikinili pozuyla ilgi çekti.

TOZU DUMANA KATTI

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

22 yaşındaki genç model, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bikinili poz veren Şahin, düzgün fiziğiyle tozu dumana kattı.

"KİMSEYLE İLİŞKİM YOK"

Şahin, geçtiğimiz günlerde ilişki durumu hakkında açıklama yaptı.

Ünlü isim, "Dört aydır kimseyle ilişkim yok. Kalbim boş. Bir sürede böyle gitsin istiyorum” diye konuştu.





