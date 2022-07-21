MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

21.07.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin gündemden düşmüyor. Her pozuyla olay yaratan genç model, bikinili pozlarıyla tozu dumana katıyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Şevval Şahin hem açıklamaları hem de Instagram pozlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri... Pozlarıyla sık sık Şeyma Subaşı'na benzetilen Şahin, bikinili pozuyla ilgi çekti.

TOZU DUMANA KATTI

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

22 yaşındaki genç model, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Bikinili poz veren Şahin, düzgün fiziğiyle tozu dumana kattı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

"KİMSEYLE İLİŞKİM YOK"

Şahin, geçtiğimiz günlerde ilişki durumu hakkında açıklama yaptı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Ünlü isim, "Dört aydır kimseyle ilişkim yok. Kalbim boş. Bir sürede böyle gitsin istiyorum” diye konuştu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini elbisesiyle poz verdi! "Alev aldı buralar"Mini elbisesiyle poz verdi! "Alev aldı buralar"
Son haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdiSon haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdi
Tolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldiTolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldi
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Ona "Concorde'un oğlu" diyorlar! 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

Ona "Concorde'un oğlu" diyorlar! 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

İlginizi Çekebilir

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.