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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı

29.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Şevval Şahin tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Peş peşe bikinili pozlarını yayınlayan Şahin, bu defa duş alırken poz verdi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şevval Şahin her karesini takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şahin, son pozuyla dikkat çekti.

DUŞ ALIRKEN POZ VERDİ

22 yaşındaki model Şevval Şahin hem paylaşımları hem de fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

Şahin son olarak, duş alırken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

Şevval Şahin'in zayıf fiziği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

O poza kullanıcılar, "Su bile mi içmiyorsun?", "Aç mısın? Öylesine sordum..." gibi espirili yorumlar yaptı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

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Şevval Şahin
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