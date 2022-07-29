Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi! O detay dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şevval Şahin her karesini takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şahin, son pozuyla dikkat çekti.

DUŞ ALIRKEN POZ VERDİ

22 yaşındaki model Şevval Şahin hem paylaşımları hem de fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Şahin son olarak, duş alırken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şevval Şahin'in zayıf fiziği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

O poza kullanıcılar, "Su bile mi içmiyorsun?", "Aç mısın? Öylesine sordum..." gibi espirili yorumlar yaptı.

Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.





