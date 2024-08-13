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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin lüks tekneden peş peşe paylaştı! Işıltılı tarzına beğeni yağdı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin lüks tekneden peş peşe paylaştı! Işıltılı tarzına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 11:22
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2018 Türkiye güzeli olan ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdilerde sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Lüks tekneden paylaşımlar yapan Şahin'in ışıltılı elbisesi ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin lüks tekneden peş peşe paylaştı! Işıltılı tarzına beğeni yağdı

MYNET-2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdilerde sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sevgilisinin lüks teknesinde tatil yapan Şahin şimdi de tekne pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Tamamen ışıltılı yeşil mini elbisesiyle pozlar veren Şahin'in derin göğüs dekoltesi de dikkat çekti.

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BEĞENİ YAĞDI

Şahin'in 'Beni daha da ışıltılı yapan bir elbisenin sanat eseri' notunu düştüğü karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

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Ünlü modele sosyal medyada; 'her zaman en özel ve en güzel sensin', 'bu nasıl bir güzellik', 'yine harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Şevval Şahin Miss Turkey
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