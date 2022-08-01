Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyenli pozlarıyla parmak ısırttı! Ibiza'yı salladı...

Ünlü model Şevval Şahin, özel hayatıyla ilgili paylaşımlarına son sürat devam ediyor. Çıktığı tatillerden sık sık pozlarını paylaşan güzel model, son olarak Ibiza'da poz verdi. Sütyenli bir kombin yaratan ve cesur kombinini gözler önüne seren Şahin, dekoltesiyle adeta mest etti.

SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Instagram hesabında 420 bin takipçisi bulunan güzel model Şevval Şahin, pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

Son olarak Ibiza tatiline çıkan Şevval Şahin, sütyeniyle poz verdi. Cesur dekolteli kombiniyle pozlarını sergileyen güzel modelin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Takipçilerinden bazıları Şahin'in pozunun altına, "Yaktın yine ortalığı" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte güzel modelin cesur Instagram pozları;





