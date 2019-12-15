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Miss World 2019 birincisi belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 14:23 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Miss World 2019'da kazanan belirlendi. 'Dünyanın en güzel kadını' Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.

Miss World 2019 birincisi belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh

Her sene dünyanın en güzeli kadınının Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı.

Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçtiğimiz senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.

Tacı takan Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştiecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var" dedi.

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Zafere ulaşan Toni-Ann Singh ise para ödülünün sahibi olurken aynı zamanda dünyayı gezecek ve organizasyon kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.

Yarışmada ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, "Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için bir onurdu. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Miss World 2019 Toni-Ann Singh

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu surata bak, anadolu her köyde 3-4 tane bulursun nasıl en güzel? makyajıda berbat.
ilk 12 ye girenler 3 üncü dünya ülkeleri, geri kalmış ülkeler!! biraz politik gibi geldi ama siyahi birinin seçilmesi güzel..
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