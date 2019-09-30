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Mister Global 2019 yarışmasının kazananları belli oldu. İşte ülkelerin birbirinden ilginç ulusal kostümleri...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Mister Global 2019'un kazananları belli oldu; İşte ulusal kostümleriyle yarışan birbirinden renkli katılımcılar...

Mister Global 2019 yarışmasının kazananları belli oldu. İşte ülkelerin birbirinden ilginç ulusal kostümleri...

Mister Global 2019 yarışmasının kazananları belli oldu. 2014’ten bu yana yapılan ve bu yıl Tayland’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan Mister Global yarışmasında kazanan Koreli yarışmacı Jong Woo Kim oldu.

İÇLERİNDE TÜRK YARIŞMACI DA VARDI

Tunuslu yarışmacı Houssem Saïdi ikinci olurken onu sırasıyla İspanyol Jose Luis Rodrigo ve İsviçre adına katılan Türk yarışmacı Kenan Mürseli takip etti. 60 ülkenin katıldığı yarışmada katılımcılar ulusal kostümleriyle boy gösterdi.

İşte yarışmacıların birbirinden renkli ve ilginç ulusal kostümleri...

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