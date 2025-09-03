Mynet Trend

MİT destekli dev operasyon! Sürpriz yumurtalardan çıktı: 6 şüpheli tutuklandı!

Mersin polisi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların bir kısmının sürpriz yumurtalara yerleştirilmiş olması dikkat çekerken operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı.

MİT DESTEKLİ OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da destek verdiği çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİT destekli dev operasyon! Sürpriz yumurtalardan çıktı: 6 şüpheli tutuklandı! 1

Dron destekli operasyonda 602 kilo 210 gram ağırlığında, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

SÜRPRİZ YUMURTADAN ÇIKTI

MİT destekli dev operasyon! Sürpriz yumurtalardan çıktı: 6 şüpheli tutuklandı! 2

Poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının da marketlerde içerisinden oyuncak çıkan sürpriz yumurtalara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MİT destekli dev operasyon! Sürpriz yumurtalardan çıktı: 6 şüpheli tutuklandı! 3

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)

