Mitolojik tanrılar günümüze uyarlanırsa bakın nasıl görünürdü!

Oliver Marinkoski adlı bir sanatçı, eski Slav tanrıları Roma tarzı heykellerde temsil edilseydi, neye benzeyeceklerini merak ederek böyle bir çalışmaya adım attı. Sonra onların doğaüstü kabiliyetlerine bazı modern özellikler ekledi.
Sonra onların Roma ve Yunan meslektaşlarını yaratmaya devam etti ve ortaya bu ilginç tasarımlar ortaya çıktı.
Sanatçı, belki eski Mısır tanrılarını da bu şekilde çalışabileceğinin sinyallerini şimdiden verdi.
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