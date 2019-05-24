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Mitolojik tanrılar günümüze uyarlanırsa bakın nasıl görünürdü!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Bir sanatçı, modern bir dokunuşla antik tanrıların ve mitolojik yaratıkların 3 boyutlu modellerini yarattı. İşte o şaşırtıcı tasarımlar...

Mitolojik tanrılar günümüze uyarlanırsa bakın nasıl görünürdü!

Oliver Marinkoski adlı bir sanatçı, eski Slav tanrıları Roma tarzı heykellerde temsil edilseydi, neye benzeyeceklerini merak ederek böyle bir çalışmaya adım attı. Sonra onların doğaüstü kabiliyetlerine bazı modern özellikler ekledi.

Sonra onların Roma ve Yunan meslektaşlarını yaratmaya devam etti ve ortaya bu ilginç tasarımlar ortaya çıktı.

Sanatçı, belki eski Mısır tanrılarını da bu şekilde çalışabileceğinin sinyallerini şimdiden verdi.

İşte tarihin modernizmle buluşması...

1 Medusa

23h

2 Vesna

22h

3 Morana

21h

4 Hades

20h

5 The Temple

18h

6 Persephone

16h

7 The Philosopher

15h

8 Devana

14h

9 Mars

13h

10 Lesovik

12h

11 Fallen Empire

11h

12 Mermaid

10h

13 Volos

9h

14 Perun Gromovnik

8h

16 Alkonost

7h

17 Perperuna

6h

18 Centurion

5h

19 Svetovid

4h

20 Rugevit

3h

21 Venus

2h

22 Koshchei

1h

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