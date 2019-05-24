Mitolojik tanrılar günümüze uyarlanırsa bakın nasıl görünürdü!

Oliver Marinkoski adlı bir sanatçı, eski Slav tanrıları Roma tarzı heykellerde temsil edilseydi, neye benzeyeceklerini merak ederek böyle bir çalışmaya adım attı. Sonra onların doğaüstü kabiliyetlerine bazı modern özellikler ekledi.

Sonra onların Roma ve Yunan meslektaşlarını yaratmaya devam etti ve ortaya bu ilginç tasarımlar ortaya çıktı.

Sanatçı, belki eski Mısır tanrılarını da bu şekilde çalışabileceğinin sinyallerini şimdiden verdi.

İşte tarihin modernizmle buluşması...

1 Medusa

2 Vesna

3 Morana

4 Hades

5 The Temple

6 Persephone

7 The Philosopher

8 Devana

9 Mars

10 Lesovik

11 Fallen Empire

12 Mermaid

13 Volos

14 Perun Gromovnik

16 Alkonost

17 Perperuna

18 Centurion

19 Svetovid

20 Rugevit

21 Venus

22 Koshchei





