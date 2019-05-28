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MiVue C380 Dual araç kamerası inceleme altında

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TEKNOLOJİ  | 28.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Pek çok araç kamerasının aksine, MiVue C380 iki kameradan oluşan bir set ile geliyor. Biri öne, diğeri de arkaya. Böylece daha verimli sonuçlar elde edilebiliyor.

MiVue C380 Dual araç kamerası inceleme altında

MiVue C380 Dual ile hem gündüz hem de gece şartlarında 1080p 30FPS değerinde net görüntüler elde edebilir, aracınızın yakınında yer alan pek çok detayı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ön tarafa konumlandırılan kamera, aynı zamanda kontrol paneli işlevi de görüyor. Üzerinde 2 inç değerde ekran ve pek çok fiziksel tuş yer alıyor. Kayıt ayarlarını, ışık düzeyini ve GPS ayarlarını buradan rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Böylece kaydettiğiniz videoların sağ alt köşesinde kaç km hızla gidiyorsunuz, hangi güzergahta gidiyorsunuz gibi bilgileri de otomatikman yerleştirebilirsiniz.

Arka kamera ise, bir kablo aracılığıyla ön kameraya bağlı ve ortak çalışıyor. 140 derecelik bir çekim açısı var ki bu da oldukça iyi. Ön kameranın da 130 derecelik çekim açısı olduğunu belirtelim.

Bu arada, isterseniz ön kamerayı bir sürücü kamerası olarak da konumlandırabilir ve sürüş esnasında sürücünün hareketlerini takip edebilirsiniz.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

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MiVue C380 Dual MiVue C380

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