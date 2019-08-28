Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği’nin bu sene başlattığı “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık kampanyası dahilinde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarında miyelom konusuna dikkat çekiyor.

Miyelom kanserinin kötü sosyal koşullar ve obezite ile ilişkisinin bulunduğunu anlatan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Aydın sözlerine şöyle devam etti, “Miyelom çoklu organ hasarlarına yol açan bir hastalıktır. Sık rastlanılan belirtileri arasında; kansızlık, kemik ağrıları, kırıklar, sık tekrarlayan solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları, şiddetli sırt ve bel ağrıları, akut ve kronik böbrek yetersizlikleri sıralanabilir.

Klinik belirtilerle beraber miyelom kuşkusu oluştuğunda kan, idrar ve kemik iliği biyopsi incelemeleri ile tanı konulabilir.

MİYELOM HASTALARI HİJYENİK YAŞAMALIDIR

Miyelom hastası olan kişiler için özel bir beslenme türü yoktur, Tedavi sürecinde alınan ilaçları etkileyecek bazı gıdalar bulunmaktadır. Bunlarhastaya hekimi tarafından belirtilmelidir. Bunun dışında miyelom hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli nokta hijyenik ve dengeli beslenmeleridir.. Taze, günlük pişmiş gıdalar tüketmelidir. Pişmemiş işlenmiş et ve güvensiz sakatatlardan uzak durmalıdır.