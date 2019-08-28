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Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 28.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Kemik iliği kanser türlerinden biri olan multipl miyelomu, bağışıklık sisteminin antikor üreten plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği tümörü olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız Aydın, multiple miyelom hastalığının kesin nedenlerinin bilinmediğinin altını çizdi.

Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği’nin bu sene başlattığı “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık kampanyası dahilinde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarında miyelom konusuna dikkat çekiyor.

Miyelom kanserinin kötü sosyal koşullar ve obezite ile ilişkisinin bulunduğunu anlatan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Aydın sözlerine şöyle devam etti, “Miyelom çoklu organ hasarlarına yol açan bir hastalıktır. Sık rastlanılan belirtileri arasında; kansızlık, kemik ağrıları, kırıklar, sık tekrarlayan solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları, şiddetli sırt ve bel ağrıları, akut ve kronik böbrek yetersizlikleri sıralanabilir.

Klinik belirtilerle beraber miyelom kuşkusu oluştuğunda kan, idrar ve kemik iliği biyopsi incelemeleri ile tanı konulabilir.

MİYELOM HASTALARI HİJYENİK YAŞAMALIDIR

Miyelom hastası olan kişiler için özel bir beslenme türü yoktur, Tedavi sürecinde alınan ilaçları etkileyecek bazı gıdalar bulunmaktadır. Bunlarhastaya hekimi tarafından belirtilmelidir. Bunun dışında miyelom hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli nokta hijyenik ve dengeli beslenmeleridir.. Taze, günlük pişmiş gıdalar tüketmelidir. Pişmemiş işlenmiş et ve güvensiz sakatatlardan uzak durmalıdır.

Beslenme dışında miyelom hastalarının yaşam alanları da hijyenik olmalıdır. Enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık içinde gerektiği zaman maske kullanılmalıdır.

Aktif çalışma hayatı olan hastalar, belirtilen koşullar sağlandığında kendilerini zorlamayacak şekilde çalışmaya devam edebilirler. Ancak tedavi boyunca istirahat önemlidir. Yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılabilir.

MİYELOM ONKOLOJİK TEDAVİ OLANAKLARININ EN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLARDAN BİRİ

Onkolojik tedavilerin en etkili olduğu hastalıklardan biri miyelomdur. Miyelom hastalığının bir çaresi var. Son 20 yıl içinde miyelom yapısını ve büyüme özelliklerini hedef alan birçok yeni etkili akıllı ilaçlar gelişmiştir. Bu yeni akıllı ilaçlar ve uygun hastalarda otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapiler ile hastalığıntedavisinde etkili sonuçlar alınmaktadır.

Miyelom tedavisinde de onkolojik tedavilerde görülen halsizlik, yorgunluk, bulantı gibi genel yan etkiler görülebilir. Tüm tedaviler deneyimli doktor kontrolü ile yürütülmeli, tedaviyi yürüten doktorun önerilerine uyulmalı ve beklenmedik bir durumda doktora başvurulmalıdır.” dedi.

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