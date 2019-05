Moby, eskiden sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı

Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını iddia etmişti.

Ancak Portman, Harper's Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Natalie Portman'ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık. 1999'da kısa bir süre çıktıktan sonra yıllarca arkadaş kaldık. Natalie'yi severim, zekasına ve aktivistliğine saygı duyuyorum. Ancak açıkçası kısa süreli ilişkimiz hakkında gerçeği neden çarpıttığını anlayamıyorum. Kitabımda anlattığım hikaye eşlik eden kanıt niteliğindeki birçok fotoğraf ile beraber doğru.

"Not: Natalie'nin benimle çıktığı için pişman olmasına tamamen saygı duyarım, açıkçası ben olsam ben de duyardım sanırım, ancak bu kısa süren romantik tarihimizdeki gerçekleri değiştirmiyor."