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Moby, eskiden sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Amerikalı şarkıcı Moby, Natalie Portman'ın inkar etmesine rağmen ünlü oyuncu ile bir zamanlar sevgili olduklarında çok ısrarcı. Moby şimdi de ünlü oyuncu ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Moby, eskiden sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı

Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını iddia etmişti.

Ancak Portman, Harper's Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Natalie Portman'ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık. 1999'da kısa bir süre çıktıktan sonra yıllarca arkadaş kaldık. Natalie'yi severim, zekasına ve aktivistliğine saygı duyuyorum. Ancak açıkçası kısa süreli ilişkimiz hakkında gerçeği neden çarpıttığını anlayamıyorum. Kitabımda anlattığım hikaye eşlik eden kanıt niteliğindeki birçok fotoğraf ile beraber doğru.

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"Not: Natalie'nin benimle çıktığı için pişman olmasına tamamen saygı duyarım, açıkçası ben olsam ben de duyardım sanırım, ancak bu kısa süren romantik tarihimizdeki gerçekleri değiştirmiyor."

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Natalie Portman Moby

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